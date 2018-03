Mesure des ondes émises par les GSM: qu'est-ce que le "DAS"? Et peut-on lui faire confiance?

Les nouvelles publicités pour smartphones qui fleurissent sur les murs ou dans les magazines précisent (en très petit) le "DAS" du mobile mis en vente. Une mesure qui donne une indication sur le débit d’absorption des ondes par le corps humain. Vu comme ça, cela fait un peu peur. A tort ou à raison?

En vertu de la législation européenne qui remonte déjà à 1999, un téléphone vendu sur le territoire de l’Union ne peut pas afficher un DAS (débit d’absorption par le corps humain aussi appelé SAR) de plus de 2 W/Kg (watt par kilogramme). Plus précisément, 2 W/kg pour l’exposition au niveau de la tête et du tronc et à 4 W/kg pour les membres.

A titre d’exemple, 4 W/Kg représente le débit d’absorption que subirait une partie du corps humain placée contre la fenêtre d’un four micro-onde en fonctionnement. Une expérience que nous déconseillons fortement. En revanche, à 30 cm de distance, le débit est pratiquement nul.

>>> À lire aussi : la 5G débarquera-t-elle bientôt à Bruxelles ? Un collectif s'inquiète des conséquences sur la santé