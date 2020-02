Mercredi des cendres : retour sur les festivités du carnaval à travers le monde

Au cœur de la polémique à Alost, sur la samba de Rio de Janeiro ou paré d’or, de violet de vert à la Nouvelle-Orléans, les festivités de carnaval se terminent ce mercredi. Après plusieurs jours de fête, de déguisements et de cortèges, la fête s’arrête au lendemain de Mardi gras. De Venise à Baranquilla en passant par Binche ou Luanda, comment fête-t-on le carnaval à travers le monde ? La tradition chrétienne consiste en de longues festivités, avant une période d’ascèse et de privations alimentaires pour les chrétiens pratiquants. En effet, le carême débute dès le lendemain de Mardi gras, lors du mercredi des cendres. Le terme carnaval vient du latin " arne levare" puisque lors du jeune, les croyants évitent viande, œufs et graisses. Généralement juste avant Mardi gras, les festivités et les cortèges peuvent durer jusqu’à un mois. Sous l’empire romain ou encore en Mésopotamie, le déguisement avait déjà une fonction égalitaire : les maîtres se déguisaient en esclaves, les filles en garçon, les riches en pauvres… Le carnaval, plus qu’une simple fête nationale, est aussi l’occasion pour les acteurs de faire passer des messages concernant la situation politique ou sociale de la communauté.

Les festivités du carnaval bien implantées en Belgique

En Belgique, de nombreuses villes de Wallonie célèbrent cette tradition. Stavelot, la Louvière, Malmédy ou encore Binche. Repris depuis 2008 sur la liste du Patrimoine immatériel culturel de l’UNESCO, le carnaval de Binche attire chaque année près de 500.000 personnes. Cet événement dure trois jours et est symbolisé par la présence du personnage du Gille de Binche, bonhomme sympathique rembourré de paille et en sabots. Les Gilles, cachés derrière leurs masques de cire, distribuent des oranges à la population et déambulent dans les rues, sur les rythmes des tambours.

Révélateur de schémas sociaux

Seulement, le carnaval cristallise aussi les maux auxquels est confrontée notre société. La polémique autour du carnaval d’Alost en témoigne, après les accusations d’antisémitisme et de xénophobie. Depuis sa création, le carnaval affiche des chars aux messages, stéréotypes et représentations problématiques. Le ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz a appelé, via Twitter, la Belgique "à condamner et à interdire" le carnaval d’Alost. Pourtant, les chars ont bien défilé cette semaine, avec la présence assumée des caricatures stéréotypées en question.​​​

7 images Caricature d’un juif orthodoxe dans le carnaval d’Alost. © Nicolas Maeterlinck

Le sociologue Walter Weyns s’exprimait auprès de nos confrères du Standaard : "Le carnaval porte nombre de questions urgentes comme le racisme, Metoo, Zwarte Piet, l’appropriation culturelle par les blancs, la question des genres, l’hétéronormativité, la transphobie, etc., qui présentent toutes un schéma similaire". En effet, ce n’est pas la première fois qu’un symbole du folklore belge est montré du doigt. L’année passée, c’est le char du "Sauvage" de la Ducasse d’Ath qui alimentait les polémiques. On y voyait un homme, grimé en noir, enchaîné sur un bateau et censé hurler sur les enfants. De nombreux collectifs accusaient alors la Ducasse de racisme et de négro-phobie, ce qui n’a toutefois pas empêché l’événement d’avoir lieu. En Espagne, c'est le carnaval de Campo de Criptana qui est accusé d'antisémitisme, au lendemain d'un défilé d'hommes habillés en SS ou en pyjama rayés.

Nice, Venise et Cologne

7 images Une ambassadrice du Carnaval de Nice offre des bouquets aux spectateurs venus observer le cortège. © AFP

Le carnaval est bien sûr aussi célébré hors des frontières belges. Le carnaval de Nice, dans le sud de la France est l’un des plus reconnus. Les corsos, cortèges de chars défilent près de deux semaines dans les rues de la ville. La fleur est le symbole du carnaval : les décors sont recouverts de lys, de roses ou de camélia, et depuis plus d’un siècle, les ambassadeurs déguisés sur les chars jettent des bouquets de fleurs au public. Censées se terminer le 29 février, la peur de la propagation du coronavirus par les Alpes fait planer la menace d’une fin des festivités plus tôt que prévue. Christian Estrosi, maire de Rome, a indiqué vouloir faire "primer la santé publique " et annuler le carnaval si un risque réel venait à être identifié. A quelques kilomètres de là, les Vénitiens n’ont, eux, pas été épargnés. L’Italie étant le pays européen le plus touché par la propagation du virus, le carnaval de Venise a été stoppé avant son terme. Il est l’un des plus anciens et des plus prestigieux d’Europe, du fait de ses masques et ses costumes artisanaux vénitiens. Inspirés de la commedia dell’arte, certains de ses personnages reviennent souvent dans les représentations, comme le Capitan ou encore Arlequin. Un jury international y a l’habitude de désigner le lauréat du "plus beau masque".

En Allemagne, le carnaval de Cologne est également un cortège reconnu dans le monde. Près d’un million de personnes participent chaque année à la fête. La tradition veut que l’ouverture officielle des festivités ait lieu à 11h11 dès le premier jour, avec la distribution de cadeaux et de sucreries à la foule. Depuis lundi dernier, les chars et les défilés s’enchaînent et se poursuivront jusqu’à ce mercredi, le mercredi des Cendres, qui marque officiellement la fin du carnaval.

Les liens entre le carnaval de Cologne et le catholicisme sont assez visibles : les familles qui décident de le fêter de façon traditionnelle placent devant leur maison une figurine, le Nubbel. Elle symbolise les péchés commis pendant le Carnaval et selon la tradition, doit être brûlée à Mardi Gras afin de libérer les croyants de leurs fautes. Cette année pourtant, les festivités allemandes ont été assombries par une voiture, qui a foncé sur la foule en plein défilé dans la région de la Hesse, à Volkmarsen. 52 personnes ont été blessées dans l’événement, dont le motif du suspect est toujours inconnu.

Le Portugal et ses caretos

7 images Caretos de la ville de Podence, habillés traditionnellement à l’occasion du carnaval. © BELGA Images

Dans le village de Podence, dans le nord-est du Portugal, la période du Carnaval voit sautiller de curieux personnages. Silhouettes colorées à franges et affublés de clochettes, les Caretos parcourent le village en criant, pour perturber le calme du quotidien. C’est le seul moment de l’année où les jeunes hommes peuvent porter ce costume. Cette fête est appelée la fête des diables, la figure du careto étant censée effrayer la population, surtout les jeunes femmes. En se déhanchant et en cognant ses sonnailles sur les hanches des femmes, la mise en scène perpétue un rite ancestral qui espère repousser l’hiver, espérer de belles récoltes et un haut taux de fertilité pour le village. Le village de Podence est cependant très peu peuplé et cette tradition a de nombreuses fois, failli disparaître. Aujourd’hui, les Caretos se sont organisés pour préserver cette tradition et le Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO l’a inscrite sur sa liste en 2019.

La tradition du Carnaval propagée outre-Atlantique

7 images Membres de la Grande Rio Samba School lors de la nuit de carnaval du 23 février 2020. © AFP Tous droits réservés

La tradition de la fête de carnaval, qui puise ses racines dans une Europe chrétienne, s’est propagée outre-Atlantique par la conquête et la colonisation espagnole. Au Brésil, les festivités du carnaval représentent la plus grande fête populaire du pays et le cortège de Rio de Janeiro fait office de référence en termes de festivités carnavalesques. Connu mondialement, les treize écoles de samba s’entraînent durant une année entière avant d’y défiler. Les préparations, loin des strass et des paillettes, sont intenses et longues. Mais quand vient le jour J, cortèges aux costumes féeriques, rythmes endiablés et danseurs par milliers peuplent cette grande fête. Seulement, le carnaval de Rio en veut à son président, Jair Bolsonaro, et a décidé du carnaval une tribune populaire pour délivrer ses messages. Cette année, l’école de Mangueira, gagnante 2019 du titre de championne du carnaval, a dénoncé les violences racismes, xénophobes et policières du régime. Le défilé de l’école montait un Jésus noir au sang indigène, amenant un message de paix dans sa favela avant d’être coupé par l’intervention brutale de policiers. A défaut d’être à l’agenda politique, les luttes pour la diversité et le droit des personnes opprimées comme les noirs, les femmes, les pauvres ou la communauté LGTB +, sont défendues sur les chars, dans un cortège manifestement très politique.

Barranquilla, dans le nord de la Colombie

Egalement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le carnaval de Baranquilla s’anime durant les quatre jours précédant le carême. Le défilé mise sur le respect des traditions colombiennes, ainsi que celles des populations africaines déportées sous l’esclavage. Colorées et rythmées, les créations artistiques ne sont pas tenues de respecter un thème mais simplement d’inviter le public à l’amusement et à la fête. C’est, après celui de Rio, le festival le plus important d’Amérique latine. L’accord de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) a permis de stabiliser la situation politique du pays, de retrouver un peu de sécurité et de faire revenir peu à peu les touristes. Le festival se déroule chaque année devant près d’un million et demi de personnes.

Oruro, capitale du carnaval en Bolivie

La ville d’Oruro est connue pour son Carnaval, imprégné de l’histoire politique du pays. La succession d’invasions et de colonisation venues de l’extérieur a laissé des traces dans la culture bolivienne, qui se superposent à l’occasion des fêtes de février. On retrouve donc la figure de Pachamama, déesse de la terre, associée à celle de la Vierge Marie. Les figures sacrées des uns deviennent sacrées pour les autres et tout se codifie dans le cortège. La diablada, danse qui symbolise l’affrontement entre le bien et le mal est orchestrée sur des rythmes joyeux. Depuis 1970, son carnaval a valu à Oruro le titre de capitale du folklore bolivien.

La Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis : carnaval jazzy

7 images La Zulu Parade en pleine performance dans les rues de la Nouvelle Orléans, à l’occasion du Carnaval. © AFP

Importé par la colonisation française de la fin du 17e siècle, le carnaval de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane se déroule également en février. Entre les bords du fleuve Mississippi et Vieux-carré, les "kewes", les troupes comme on les appelle, défilent durant près d’un mois à l’occasion du carnaval. Sur d’énormes chars ou camions, les groupes se baladent dans les rues de la ville en distribuant confiseries, fleurs ou cadeaux. Les couleurs des festivités sont les mêmes pour tout le monde : mauve, or et vert. Le vert représente la foi, l’or le pouvoir et le violet symbolise la justice. Dans le berceau du jazz et du blues, la musique est en effet l’invité d’honneur des festivités, et les passants se regroupent pour assister aux concerts, aux défilés et aux bals partout dans la ville.

Traditionnel carnaval en Angola

De l’autre coté de l’océan Atlantique, une autre ancienne colonie portugaise célébrait cette semaine les festivités de carnaval. L’Angola, pays d’Afrique centrale et ancienne colonie portugaise, a vécu un assouplissement de ses conditions d’accès pour les touristes, qui se pressent désormais pour assister aux parades. L’influence portugaise se ressent toujours dans les cortèges mais le style post-indépendance est enraciné dans les chants et danses traditionnelles angolais. Les costumes artisanaux colorés aux couleurs du drapeaux (noir, rouge et jaune) et les orchestres de tambours font la fierté des angolais, qui parlent d’une période de création artistique intense. Mais comme à Rio, le carnaval est aussi la tribune du peuple : certains chars critiquaient cette année la corruption ou le népotisme du gouvernement. Auparavant célébrées dans tout le pays, les festivités sont désormais centralisées dans la capitale, Luanda.

Guinée-Bissau, entre festivités et crise politique

7 images Artistes de la parade de Bissau, en février 2018. © AFP

Le traditionnel carnaval a également eu lieu à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau. Le pays est pourtant en pleine crise politique : le président José Mario Vaz refuse de céder la place au gouvernement suivant et défie la communauté internationale en nommant un nouvel exécutif. La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest, CEDEO, a brandi samedi dernier la menace de sanctions à l’encontre de différents acteurs de la classe politique Bissau-guinéenne s’ils empêchaient le processus de normalisation politique du pays. Bravant le climat actuel et la crainte de violences, des milliers de danseurs ont défilé dans la capitale Bissau. Le gumbé, style musical traditionnel d’Afrique de l’Ouest se mélange aux traditions portugaises. Centralisé dans la capitale, le carnaval accueille des ethnies venues des quatre coins du pays venues présenter leur cultures et leurs traditions, tout ça en rythme.