"Merci de m'avoir vu": la plupart des accidents impliquant des motards ont lieu entre avril et octobre

Qui dit beaux jours, dit bain de soleil, plage, apéro, doux gazouillis des oiseaux mais aussi... plus de motards sur les routes. L'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) lance dès lors pour le mois de juillet une nouvelle campagne de sensibilisation à la présence accrue des motos, annonce-t-elle jeudi.

"Merci de m'avoir vu! " Avec ce slogan, l'AWSR espère attirer l'attention des automobilistes sur les deux-roues qui peuplent la route en ces jours de beau temps. Car avec le soleil qui pointe son nez, les motards ressortent leur veste en cuir pour arpenter les routes de Wallonie. "Nous constatons que 8 accidents sur 10 impliquant des motards ont lieu entre avril et octobre", souligne l'agence wallonne.

Pour éviter d'emboutir un motard, des réflexes tout simples sont à adopter comme... "consulter ses rétroviseurs et utiliser ses clignotants, (qui) sont les garants de la sécurité lors de tout changement de direction". Un comportement valable toute l'année, motards ou pas.

L'AWSR souligne que la vigilance des motos doit aussi être de mise, avec une conduite anticipative obligatoire. "Il est également primordial d'effectuer fréquemment des mises à niveau et d'investir dans un équipement de qualité." Une campagne parallèle est d'ailleurs lancée via le réseau de vente des équipements motos en Wallonie, pour s'assurer que chaque motard soit équipé correctement. Si le port du casque est entré dans les moeurs, les autres habits (gants, veste, pantalon, chaussures...) restent délaissés.

En 2017, 28 motards ont perdu la vie sur les routes de Wallonie et 901 ont été blessés gravement. Pour le premier semestre 2019, l'AWSR compte déjà 120 motards victimes de la route, dont huit tués sur place. Le risque d'accident grave ou mortel par kilomètre parcouru est 57 fois plus élevé pour un motard que pour un automobiliste, protégé par son véhicule.

Par ailleurs, l’AWSR et le Ministre wallon en charge de la sécurité routière Carlo DI ANTONIO soutiennent le projet " Sauve une vie 2 ". Il s’agit d’un projet vidéo didactique et interactif emmené par le CHU et l’ULiège, qui place notamment le grand public dans la peau d’un passant confronté à la prise en charge d’un motard blessé suite à un accident. L’objectif de ce projet est de faire connaitre au plus grand nombre les bons réflexes à adopter si nous devions nous retrouver dans une telle situation.