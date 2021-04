"Merci à un inconnu" ou comment rendre hommage aux héros du quotidien

"Merci à cet inconnu qui m’a raccompagnée jusque chez moi sans un mot alors que je venais d’être harcelée dans le métro", "Merci à cet enfant assis en face de moi dans le train et qui m’a offert un biscuit alors que j’étais en larmes après une rupture", "Merci à l’inconnue qui a compris mon stress avant un entretien et qui m’a souri et encouragé malgré notre concurrence." Des remerciements comme ceux-ci, il y en a des centaines sur le site @merciauninconnu, un site créé au début du confinement par une auteure et artiste française et qui est aujourd’hui suivi par plus de 200.000 personnes.

Sa créatrice a largement de quoi l’alimenter : elle a reçu plus de 6000 témoignages. Mais ce n’est pas tout. Non contente d’avoir déclenché des torrents de gratitude sur Instagram, Anne Cabauzon parraine une autre démarche bienveillante qui consiste à semer des petits messages anonymes dans des lieux publics, un peu comme on lance des bouteilles à la mer. L’initiative a trouvé un écho en Belgique : vous avez donc peut-être une chance de tomber un jour sur un de ces mots doux cachés dans le recoin d’une gare ou dans l’interstice d’un banc public.