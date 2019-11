Menacée d’une amende parce qu’elle allaitait en public : que dit la loi en Belgique ?

Allaitez où vous voudrez

La police fédérale prend l’incident au sérieux. "Il n’est pas question d’atteinte à la pudeur ici. Au contraire, c’était l’une des choses les plus naturelles du monde", a déclaré un porte-parole de la police cité par l’agence Belga.

Et en effet, ce n’est pas une infraction d’allaiter, que ce soit dans un lieu public ou sur son lieu de travail. Dans ce dernier cas, la loi prévoit d’ailleurs que tout employeur doit mettre à disposition de son personnel un espace d’allaitement. Celui-ci doit être "être discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé", peut-on lire sur le site internet de l’Office National de la Naissance et de l’Enfance (ONE). "La travailleuse qui allaite et/ou qui tire son lait a droit à une ou deux pauses d’une demi-heure selon la durée de ses prestations journalières", précise la même source.

En 2017, Bianca Debaets, alors secrétaire d’Etat à la région Bruxelloise chargée du Bien-être et de la Santé, lançait la campagne "allaitement bienvenu" pour faciliter la vie des mamans qui hésitent à donner le sein dans un lieu public. A l’époque, elle proposait la création d’un autocollant pour les établissements Horeca bruxellois indiquant que les mères y sont bienvenues pour allaiter leur enfant.

Un an plus tard, une vingtaine d’établissements bruxellois avaient suivi le mouvement. La liste n’a cessé de s’allonger depuis, comme on peut le voir sur le site breastfriends.brussels.