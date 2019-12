Même pour une bonne cause, il faut payer pour diffuser de la musique: voici la nouvelle plate-forme où l'on pourra adresser toutes les demandes

Dans les cafés, les salons de coiffure, les magasins… La musique fait souvent partie de l’ambiance dans les commerces. Le problème, c’est que pour pouvoir la diffuser de manière légale, il faut payer des droits d’auteur, afin de rémunérer les artistes, les compositeurs mais aussi les producteurs qui sont à l’origine des chansons que l’on passe. Des règles qui sont parfois un peu floues pour les commerçants.... et les organisateurs d'événement. Ainsi, à Pontillas, les sonneurs de cloches ont été stupéfaits d'apprendre que même pour un événement caritatif pour Viva for Life, ils risquaient de recevoir la facture de la SABAM.

Alors qui et que faut-il payer? Tout devrait bientôt devenir plus clair: le 1er janvier, la Sabam et plusieurs autres sociétés vont lancer une plateforme intitulée Unisono, afin de faciliter le paiement et la diffusion d’œuvres musicales, théâtrales ou encore audiovisuelles.

Concrètement, les commerçants pourront régler tous leurs frais en un paiement unique, en se créant un compte sur la plateforme qui permettra de délivrer des licences : pour l’utilisation de musique, pour la projection d’un film, la reproduction d’une œuvre d’art, etc. On peut également réaliser une simulation sur le site pour avoir une idée des frais à avancer (suivant la surface, la localisation de l’établissement, etc.). Pour celles et ceux qui ont déjà une licence à la Sabam en cours, aucune démarche n’est nécessaire : tout sera transposé directement.

Pourquoi payer des droits d’auteur ?

La question qui se pose : est-ce que les commerçants et responsables horeca devront payer plus ? "En principe non", affirme le site, qui précise que les tarifs pourraient toutefois être soumis à "des éventuelles indexations". A noter qu’il n’y aura plus besoin de payer deux licences différentes pour la Sabam (droits d’auteur) et la Rémunération Équitable, qui s’applique lorsque de la musique enregistrée est diffusée dans un lieu accessible au public.

Certains pourraient se demander pourquoi payer pour diffuser publiquement de la musique. Après tout, on a déjà acheté le CD ou l’abonnement au streaming. "En utilisant de la musique lors de votre événement ou dans votre établissement, vous créez une ambiance agréable qui attire les clients, influence leur comportement d’achat et favorise le bien-être de votre personnel", explique le site. Autrement dit : cela représente un gain pour le commerce, qui doit se refléter également dans la rémunération des artistes. Le site précise d’ailleurs que les droits d’auteur s’appliquent dès lors que la musique est diffusée dans un lieu public ou un commerce, mais pas dans le cadre privé bien entendu.

Dans certains cas toutefois, vous n’aurez pas besoin d’une licence Unisono pour les droits d’auteur : si vous utilisez de la musique libre de droits ou tombée dans le domaine public. Mais vous devrez payer la Rémunération équitable si l’enregistrement musical a moins de 70 ans. En revanche, si l’artiste joue de la musique en live, ou si vous utilisez de la musique provenant d’un film ou d’une pièce de théâtre, vous êtes exempté de la Rémunération équitable. Mais vous devrez vous acquitter de droits d’auteur.