Melania Trump hospitalisée pour un problème "bénin" au rein

La première dame des Etats-Unis Melania Trump a subi lundi matin une intervention pour un problème "bénin" au rein, selon la Maison Blanche qui a précisé qu'elle resterait hospitalisée toute la semaine.

L'ancienne mannequin slovène, 48 ans, se trouve à l'hôpital militaire de Walter Reed, à Bethesda (Maryland), dans la proche banlieue de Washington, où Donald Trump lui a rendu visite dans l'après-midi.

Un peu plus tôt, sa porte-parole avait annoncé que Melania Trump avait subi "une procédure d'embolisation pour traiter un problème bénin au rein" et qu'il n'y avait pas eu de complications.

Selon deux spécialistes interrogés par l'AFP, il s'agit probablement, d'après le vocabulaire employé par l'exécutif, d'une tumeur rénale bénigne appelée "angiomyolipome".

L'intervention consiste, grâce à un cathéter, à couper l'alimentation en sang de la tumeur, qui peut mesurer quelques centimètres.

Selon le docteur Jeffrey Leef, de l'Université de Chicago, l'intervention n'a rien d'inquiétant, et il est habituel de rester hospitalisé à la suite de l'intervention afin de traiter la douleur.

"C'est plus fréquent chez les femmes", ajoute Elizabeth Kavaler, spécialiste en urologie à l'hôpital Lenox Hill de New York. Ces tumeurs peuvent grossir mais ne sont pas cancéreuses, dit-elle, et le seul risque est une augmentation des saignements.