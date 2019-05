Mehdi (Youth for Climate) : « Les élections ne sont pas une fin en soi »

A la tête du cortège de la marche pour le climat, Mehdi s’empare du mégaphone et hurle : « What do we want ? Climate justice ! When do we want it, now ? ! » Gilet jaune par-dessus la veste et gourde accrochée au sac à dos, cet étudiant de 19 ans sèche les cours tous les jeudis depuis quatre mois pour défiler dans les rues. « Je suis là depuis la toute première manifestation », déclare-t-il.

Par rapport à ses débuts, le mouvement a perdu beaucoup d’ampleur, passant de 35.000 participants en janvier à seulement 500 ces dernières semaines. Mais Mehdi, lui, reste. A la veille des élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai, ce Bruxellois membre de 'Youth For Climate' considère devoir « montrer qu’on est toujours là ».

C’est déjà une victoire

Selon lui, ces élections « mettent la pression sur les politiques. Ils savent qu’on va bientôt voter donc ils ne peuvent pas faire comme si on n’existait pas. Les politiques ont changé leur agenda et parlent beaucoup plus d’écologie et de climat qu’avant. » Et ça, estime-t-il, « c’est déjà une victoire. »