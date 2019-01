Des experts en balistique (armes et munitions) et en ADN vont témoigner aujourd’hui au procès de l'attentat du Musée juif de Belgique. Le revolver et la Kalashnikov ayant servi à commettre la tuerie ont été retrouvés en possession de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation six jours après les faits. Le principal accusé nie avoir utilisé ces armes pour tuer ; tout juste concède-t-il – par la voix de ses avocats – les avoir manipulées après leur découverte afin de s’assurer qu’elles ne représentaient pas un danger immédiat. Mehdi Nemmouche reste pour l’instant mystérieux sur les circonstances dans lesquelles il aurait trouvé ces armes. Il refuse toujours de répondre aux questions devant la cour d’assises. Suivez le procès commenté en direct.

C’est grave de dire que les policiers font des faux, il faut des éléments

Quant à l’ADN, les avocats de la défense l’utilisent comme argument « par défaut ». En effet, alors que la vidéosurveillance montre le tueur touchant la porte du musée à plusieurs reprises le 24 mai 2014, les experts n’ont décelé aucune trace ADN de Mehdi Nemmouche à cet endroit. Pour la défense du principal accusé, il s’agit là de la preuve que Mehdi Nemmouche n’est pas le tueur. Les enquêteurs répliquent qu’on peut toucher un objet sans laisser de trace.

D’ailleurs, le procureur fédéral a montré, mardi, que des victimes avaient également saisi la porte et qu’on n’y retrouvait pas non plus leur ADN. Hier, les deux juges d’instruction et les enquêteurs ont répondu aux questions des jurés, du ministère public, des parties civiles et de la défense de Mehdi Nemmouche. Aucune des questions posées n’a amené de nouvelles explications de la part des témoins entendus. Durant le contre-interrogatoire des enquêteurs, un des avocats du principal accusé a continué de soutenir la théorie d’une manipulation policière qui viserait à faire passer Mehdi Nemmouche pour le tueur alors que, selon la défense toujours, la fusillade au Musée juif de Belgique serait un assassinat ciblé dont Miriam et Emanuel Riva, Alexandre Strens et Dominique Sabrier auraient été les victimes directes ou collatérales. « C’est grave de dire que les policiers font des faux, il faut des éléments », a souligné de son côté la présidente de la cour d’assises. Ce matin, avant l’exposé des experts, la défense de Nacer Bendrer interrogera à son tour les enquêteurs et les juges d’instruction. Nacer Bendrer, qui a baigné dans le milieu criminel marseillais, est soupçonné d’avoir fourni des armes à Mehdi Nemmouche, ce qu’il nie.