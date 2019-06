La Plateforme citoyenne dénonce: "Les personnes libérées du centre fermé 127Bis sont reconduites à la Porte d'Ulysse"

Selon Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, environ une quinzaine de personnes libérées du centre Fermé 127bis par l'Office des Étrangers sont directement reconduites à La Porte d’Ulysse, le centre d’hébergement d’urgence de la Plateforme Citoyenne. "À l’image des raccompagnements vers le Parc Maximilien de migrants interpellés dans tout le pays organisés à l’été 2018 par le Secrétaire d’État à l’Asile démissionnaire, il semble que la consigne soit désormais de raccompagner les migrants depuis le 127bis directement devant notre centre d’accueil à Haren", dénonce-t-il.

Dans un communiqué, celui-ci dit déplorer cette mesure: "Bien que nous nous réjouissions que des personnes n’ayant commis aucun crime (et qui avaient été privées de liberté ou enfermées uniquement pour n’avoir pas été en possession des bons 'papiers') soient libérées, nous déplorons cette attitude irrespectueuse, incohérente et contreproductive ainsi que les conséquence qu’elle engendre sur le fonctionnement de notre centre d’hébergement. Nous ne pouvons accepter que notre structure - déjà mise sous pression par le manque de moyens et l’inertie politique - le soit encore plus parce qu’un organe de l’État décide de façon unilatérale de nous imposer un nombre plus important de résidents."

Le porte-parole de la Plateforme appelle Maggie De Block à "prendre ses responsabilités et à mettre plus de moyens à disposition des organisations humanitaires qui assument seul l'héritage inhumain épouvantable de la politique migratoire menée ces 4 dernières années par le gouvernement fédéral". Il en veut, pour preuve, ces photos montrant une personne d'origine étrangère escortée par des fonctionnaires de l'Office des étrangers alors qu'il descend d'une voiture à proximité de la Porte d'Ulysse.