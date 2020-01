Megxit: la famille royale britannique accorde une période de transition à Megan et Harry

Elizabeth II s'est accordée lundi avec Harry et Meghan sur une "période de transition" quant à leur rôle pour la famille royale, a indiqué Buckingham. Le communiqué parle de "discussions très constructives":

"Aujourd'hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l'avenir de mon petit-fils et de sa famille.

Ma famille et moi appuyons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Même si nous aurions préféré qu'ils demeurent des membres de la famille royale à temps plein, nous respectons et comprenons leur désir de vivre une vie plus indépendante en tant que famille tout en demeurant une partie importante de ma famille.

Harry et Meghan ont clairement indiqué qu'ils ne veulent pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie.

Il a donc été convenu qu'il y aura une période de transition au cours de laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni.

Ce sont des questions complexes à résoudre pour ma famille, et il y a encore du travail à faire, mais j'ai demandé que les décisions définitives soient prises dans les prochains jours."