Megan Rapinoe, capitaine de l'équipe de football américaine, figure LGBT et nouvelle icône anti-Trump

Ses affinités avec le ballon rond naissent dès ses cinq ans, où elle joue dans une équipe de foot entraînée par son père. Elle ne décrochera plus ses crampons du terrain, et dans les années 200, enchaînera les victoires avec l’équipe de son université.

Cette victoire de l'équipe américaine est l’occasion de se pencher sur de ses personnalités fortes : Megan Rapinoe (prononcez Rapinou). Attaquante redoutable, elle aura inscrit six buts dans cette compétition, dont deux doublés. Mais en dehors de la pelouse, la capitaine de 34 ans est une personnalité forte et engagée.

Ce dimanche 7 juillet l'équipe féminine américaine de football a remporté sa quatrième Coupe du Monde, qui se déroulait sur le territoire français. Cette année, l’événement sportif a bénéficié d’une couverture médiatique plus importante que d’habitude (en tout cas lors des premiers matchs), et a permis de mettre en lumière certaines joueuses professionnelles.

Sa carrière footballistique l’emmène au sein de l’équipe nationale, et cette coupe du monde 2011, où les USA reviennent avec la médaille d’argent. Un an plus tard, elle fait son coming out, à 27 ans, et explique avoir pris conscience de l’importance de son rôle dans la représentation de la communauté LGBT. Peu après, elle remporte la médaille d’Or aux Jeux Olymiques de Londres avec son équipe.

Les USA devront attendre 2015 pour voir le trophée de la Coupe du Monde dans les mains de son équipe féminine. Dans une conférence de presse, Megan Rapinoe espère que cette victoire permettra aux mentalités d’évoluer au sein de la fédération.

En dehors et sur le terrain, elle n’hésite pas à clamer haut et fort ses positions politiques. Elle s’est jointe au mouvement de protestation contre l’injustice raciale de 2016, en posant un genou à terre lors des hymnes nationaux et récemment, a déclaré ne pas mettre un pied à la Maison Blanche si son équipe gagnait la Coupe du Monde, en signe de protestation envers la politique de l’actuel résident de la maison présidentielle, Donald Trump. Elle s’en est également prise à la FIFA, jugeant "calamiteuse" la programmation de la finale, qui a lieu en même temps que celles (masculines) de la Copa America et de la Gold Cup.