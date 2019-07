Médicament vendu 88.300 euros: Test Achats dépose plainte

L'amyotrophie spinale (SMA) est une maladie rare, grave et à ce jour, incurable. Pour se soigner, les personnes atteintes de ce mal doivent prendre du Spinraza, un médicament commercialisé par la firme Biogen, un géant biotechnologique américain du Massachusetts. Mais pour se procurer ce traitement, il faut actuellement débourser 88.300 euros plusieurs fois par an. C'est trop, selon l'association de défense des consommateurs Test Achats qui dénonce un prix "injustifiable" et dépose une plainte devant l'Autorité de la concurrence.

"Nous demandons à l’autorité belge de la concurrence de constater un abus de position dominante, d’en ordonner la cessation et d’imposer une amende à Biogen, pointe Julie Frère, porte-parole de Test Achats. De telles pratiques, qui mettent en danger la viabilité de notre système d’assurance-maladie, sont inacceptables." En cause : une exclusivité commerciale octroyée à la société biotechnique Biogen et ce, jusqu'en 2029.

12 nouveaux cas d'amyotrophie sont décelés chaque année. Chaque personne atteinte doit donc passer par la case traitement et le seul commercialisé en Belgique est Spinraza. Au total, le traitement de la maladie revient à 529.800€ la première année, puis à 264.900€ les suivantes.