Mediapart/Dany Boon: l'évasion fiscale est-elle moins grave quand elle touche des figures populaires ?

Hier soir, le journal d’investigation français Mediapart diffusait un reportage sur les recettes fiscales de l’acteur Dany Boon. Dans ce documentaire de 20 minutes, les impôts de la star de "Bienvenue chez les Ch’tis" sont scruté par le journaliste Fabrice Arfi. En introduction, des extraits de l’émission C à vous sur France 5 où l’acteur et réalisateur s’exprime sur l’évasion fiscale. A la question d’une journaliste sur son refus d’utiliser une structure luxembourgeoise pour éluder l’impôt français de manière légale, Dany Boon répond qu’il avait "envie de payer l’impôt en France". Dans les médias, il se serait construit une image de "patriote national" selon les journalistes de Mediapart qui ont intitulé le reportage "la comédie fiscale". Quelques instants plus tard, l’enquêteur Fabrice Arfi insiste : "Personne ne lui a demandé de faire ça ! Personne ne lui a demandé d’autant mettre en scène son patriotisme fiscal. C’est la mise en scène de Dany Boon qui a suscité un mouvement de sources vers nous pour dire : ‘entre ce qu’il dit et ce qu’on sait, il y a un gouffre’".

Dans une enquête diffusée hier soir sur sa chaîne , le journal d’investigation français Mediapart a jeté un oeil sur les impôts du comédien Dany Boon et met en doute son image de "patriote fiscal". Les réactions à ce reportage sont très variées, entre ceux qui raillent l'acteur et ceux qui critiquent le journal. Une personnalité très populaire qui élude l’impôt ? En Belgique aussi, il y a quelques clients. Mais tous ne sont pas jugés de la même manière par l'opinion publique.

Le postulat est posé : Dany Boon "joue un rôle" dans la vraie vie. L’enquête commence. Les journalistes déroulent leur cheminement sur une musique rythmée. Les comptes annuels de certaines des douze sociétés françaises de Dany Boon n’ont pas été déposés. On apprend que c’est illégal, via une petite mise en scène d’un échange de sms entre deux des journalistes de Mediapart puis via un extrait de discours d’Emmanuel Macron. 48 heures plus tard… Les journalistes mettent la main sur l’intégralité du patrimoine mondial de l’acteur en avril 2016. "Vous avez un patrimoine en France, en Belgique, aux Royaume-Uni et aux Etats-Unis" peut-on lire dans les premières pages.

Eviter le droit de succession en France

Après lecture du dossier, il s'avère que Dany Boon possède des biens immobiliers, des parts dans plusieurs sociétés, des comptes bancaires JP Morgan et Rotschild dans plusieurs pays mais surtout l'acteur a procédé à plusieurs changements de résidences fiscales. En France d’abord, puis aux Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Plus loin, Fabrice Arfi lit tout haut : "Vous ne voulez pas que les règles françaises de l’héritage s’applique à votre patrimoine mondial". Un courrier qui date de 2016 lorsque la "star" demande à ses avocats d’éviter le droit de succession en France.

Enfin, troisième et dernière étape de cette enquête : un investissement aux îles Caïmans. Via des courriers destinés à Dany Boon, les journalistes révèlent plusieurs investissements en 2014 et en 2015 dans des "hedge funds" que l’économiste Sandra Rigot définit comme "des fonds spéculatifs (…) domiciliés dans des paradis réglementaires et fiscaux principalement dans les îles Caïmans". Des montants qui seront ensuite utilisés pour "revaloriser des entreprises" selon Sandra Rigot, " (...) une recherche de rentabilité sans trop se poser de questions sur ce qu’il y a derrière un fond" explique Eric Vernier, spécialiste des paradis fiscaux.

Difficile de s'attaquer à des figures populaires

Les réactions de ce matin montrent bien à quel point il est difficile de toucher à une personnalité parmi les plus populaires du pays. Si certains s’indignent de l’image que s’est construit le comédien, d’autres le défendent et dénoncent l’acharnement de Mediapart. L'image très lisse de l'acteur fait de lui l'une des personnalités favorites des français, la troisième selon un classement du Journal du Dimanche.