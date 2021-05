Médecins et pharmaciens : le burn-out n’est pas loin

Et selon le proverbe qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, médecins et pharmaciens ne prennent pas toujours suffisamment soin d’eux. Or ils en ont bien besoin. Pour l’instant, ils assurent. Mais combien de temps encore pourront-ils tenir ?

Le Journal du Médecin et Le Pharmacien ont réalisé une vaste enquête auprès de ces deux professions. Elle porte sur la consommation de substances et le burn-out. 4361 médecins et pharmaciens y ont répondu. Sans vouloir être alarmiste, certains résultats sont malgré tout inquiétants.

Pour 4 médecins sur 10, le burn-out n’est pas loin. Ils en présentent, en tout cas, toutes les caractéristiques qui pourraient les faire "basculer". Ce chiffre est plus important encore chez les médecins spécialistes en formation puisque là, on atteint presque les 6 médecins sur 10.

L’enquête révèle aussi que 3% des médecins déclarent consommer des drogues illicites. Ce pourcentage est plus élevé chez les plus jeunes où l’on atteint les 5,4%.

Ces chiffres augmentent avec l’âge puisque chez les plus de 70 ans, on est à 20,8% de somnifères et 13,4% d’anxiolytiques.

Ils en prescrivent à longueur de journée. Mais quelle est leur consommation de médicaments ? L’enquête a voulu savoir si pour faire face à cette situation, les médecins prenaient des médicaments. La réponse est claire : plus d’un médecin sur deux (52,9%) prend des médicaments pour faire face au stress, aux douleurs liées au stress et aux problèmes de sommeil. Regardons cela un peu plus dans le détail :

Mais voyons aussi certaines choses positives, comme le fait que 9 médecins sur 10 déclarent être capables de bien gérer le volume de travail actuel. Et avec la crise du Covid, on sait que ce volume est particulièrement important.

Dans cette profession aussi, le burn-out guette. Même si les chiffres sont un peu moins alarmants que du côté des médecins : ici, 56% sont au-dessus du score limite en ce qui concerne les problèmes de motivation et d’implication. Et 54% présentent des signes d’épuisement : "Environ la moitié des répondants se trouvent dans la zone à risque pour l’un de ces aspects ou même pour les deux", selon le Professeur Geert Dom.

Et quand on regarde les chiffres de plus près, on constate que c’est chez les plus jeunes pharmaciens que la situation est la plus préoccupante. Prenons quelques exemples :

Concernant la fatigue, 38% des plus de 60 ans disent se sentir fatigués avant d’arriver au travail. Chez les moins de 60 ans, ils sont 71% à éprouver ce sentiment ;

A la question "quand je travaille, je me sens généralement plein d’énergie", les plus de 60 ans répondent oui à 87%. Les moins de 60 ans ne sont plus que 72% à répondre par l’affirmative.

Quant à leur état psychologique, plus de la moitié affirme que leur état d’esprit affecte leur fonctionnement au moins une fois par mois. Et, une nouvelle fois, on constate de grosses différences selon les tranches d’âge : 58% des moins de 60 ans sont confrontés à ce problème, contre 34% chez les plus de 60 ans.

Selon la Pr Eline Tommelein, qui tient un baromètre du climat psychologique dans les pharmacies depuis le début de la pandémie, "le cas des jeunes pharmaciens demande une attention particulière […] En soi, ce n’est pas la motivation qui manque, mais la charge administrative et tout ce qui l’accompagne en termes d’entreprenariat qui pèsent trop lourd."