Méconnaissance, stéréotypes et préjugés dans le milieu médical : le danger pour la santé des lesbiennes

Au sein d’un cabinet médical, les préjugés peuvent en effet avoir de graves conséquences. Les FSF (femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes) ont en fait trois plus de risque de contracter une IST que les hétérosexuelles, notamment parce qu’elles ont une activité sexuelle plus précoce, des pratiques plus diversifiées et un nombre de partenaires plus élevé, mais aussi parce qu’elles consultent moins, se font moins dépister.

Lucie Nokin s’occupe de récolter ces témoignages pour la plateforme, elle est étonnée du nombre de messages qu’elle a reçus : "Ça me choque. Au-delà de la lesbophobie, on voit qu’il y a un réel manque d’information. Il arrive que des médecins refusent de faire des dépistages IST (Infections Sexuellement Transmissibles) sous prétexte qu’il n’y a pas de risque pour les lesbiennes, or c’est faux. C’est du refus de soin !”

Je me fais passer pour une hétéro pour ne plus me faire humilier à cause de mon orientation sexuelle.

Dans les cabinets médicaux comme ailleurs, les femmes homosexuelles sont confrontées aux préjugés, aux stéréotypes et à la lesbophobie. La plateforme Go To Gynéco ! a lancé un appel à témoignages. Les réponses sont édifiantes.

Comment se fait-il que des médecins puissent l’ignorer ? Il y a d’abord, dans l’inconscient collectif, l’idée qu’une relation sexuelle implique une pénétration, un pénis. “Et que donc, s’il n’y a pas pénétration, il n’y a pas de relation sexuelle, et donc pas de risque”, explique Alessandra Moonens, généraliste au sein d’un planning familial.

J'ai dit à des lesbiennes qu'elle n'avait pas besoin de frottis, je m'en veux encore.

Elle-même a fait des erreurs, en début de carrière : “En consultation gynéco au planning, j’ai dit à des lesbiennes qu’elles n’avaient pas besoin de faire le frottis de dépistage pour le cancer du col de l’utérus parce que, dans ma formation, j’avais compris que le papillomavirus ne se transmettait que dans les rapports hétéros. C’est dire à quel point c’était hétérocentré ! Je m’en veux encore. Je me dis que j’ai foiré mais en fait c’est l’université qui a foiré !”

Un problème de formation

Car il y a bien un problème de formation. A travers l’initiative Go To Gynéco !, les associations O’YES et Tels Quels tentent d’y remédier, en dispensant des formations à des généralistes, des gynécologues et des psychologues. Depuis un an, elles proposent aussi un module aux assistants en médecine générale de l’UCLouvain. C’est un cours à option de 3h (+ 3h sur la santé des gays et 3h sur celle des trans).

Le cours se donne en ligne pour le moment. Ce jour-là, ils sont une petite vingtaine devant leur écran. Sophie Peloux, coordinatrice du pôle pédagogique de O’YES, part des clichés relatifs aux lesbiennes, elle explique aussi les notions d’hétérocentrisme (façon de penser qui consiste à estimer que l’hétérosexualité est la norme) ou d’homophobie intériorisée (fait pour une personne homosexuelle ou bisexuelle de rejeter sa propre homosexualité ou bisexualité). Enfin, elle aborde la santé des femmes lesbiennes et bisexuelles, et l’impact de la lesbophobie et des préjugés dans le milieu médical.