Matthieu Peltier sur la vasectomie: "Des amis m'ont regardé comme si j'allais tout à coup perdre ma voix d'homme."

Alors qu’est-ce que la vasectomie ? Un prénom d’enfant de bobo ? Non ! Même si on a l’impression d’avoir déjà entendu : « Les enfants, le goûter est prêt ! On termine bien son porridge aux graines de shia Anne Cyprine et Marie Vasectomie ! » C’est une fausse route. La chronique de Constance - (12 Novembre 2019 - Thomas Gunzig) https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-constance/la-chronique-de-constance-12-novembre-2019 Retrouvez toutes les chroniques de Constance dans « Par Jupiter ! » sur France Inter et sur https://www.franceinter.fr/emissions/par-jupiter

C'est la Journée mondiale de la vasectomie - La chronique de Constance - 22/11/2019 Alors qu’est-ce que la vasectomie ? Un prénom d’enfant de bobo ? Non ! Même si on a l’impression d’avoir déjà entendu : « Les enfants, le goûter est prêt ! On termine bien son porridge aux graines de shia Anne Cyprine et Marie Vasectomie ! » C’est une fausse route. La chronique de Constance - (12 Novembre 2019 - Thomas Gunzig) https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-constance/la-chronique-de-constance-12-novembre-2019 Retrouvez toutes les chroniques de Constance dans « Par Jupiter ! » sur France Inter et sur https://www.franceinter.fr/emissions/par-jupiter

C’est le cas de Matthieu Peltier, professeur de philosophie et chroniqueur pour la RTBF : après avoir eu trois enfants, il a décidé d’avoir recours à une vasectomie. Et ce, sans tabou : il n’hésite ainsi pas aujourd’hui à livrer son expérience - avec l’humour qui le caractérise - comme en mars 2019 dans l’émission de Walid , “C’est presque sérieux.”

Pourtant, en Belgique, de plus en plus d’hommes - qui ont pour la plupart la quarantaine et ont déjà eu un ou plusieurs enfants - décident de passer à l’acte. Selon les chiffres de l'INAMI (Institut National d'Assurance Maladie Invalidité), ces hommes étaient plus de 10.000 en 2017, soit 25 % de plus qu'en 2007.

L’intervention dure une vingtaine de minutes et se pratique généralement sous anesthésie locale. Aucune hospitalisation n’est nécessaire et l’intervention est prise en charge par la mutuelle. En fonction des cas, le patient peut ressentir de petites douleurs pendant 2 ou 3 jours après l’opération. “Mais rien d’insurmontable. Le médecin prescrit surtout du repos.” Quant à la stérilisation complète, plusieurs semaines sont nécessaires avant de pouvoir avoir des rapports sans risque de grossesse.

Cette opération – très simple – consiste à ligaturer le canal déférent pour empêcher les spermatozoïdes de sortir des testicules et à faire en sorte que l’homme ne puisse plus avoir d’enfants. Une stérilisation au masculin donc.

Vers une contraception plus égalitaire ?

Toucher aux organes génitaux d’un homme, à sa capacité à procréer, c’est toucher – semble-t-il – à sa virilité, d’où les nombreux tabous à l’égard de cette pratique. “Le malaise que cela génère se fonde sur des croyances… Associer la virilité à des canaux déférents, ça ne repose absolument sur rien ! Après mon opération, des amis ont commencé à me regarder bizarrement comme si j’allais tout à coup rater mes créneaux ou perdre ma voix d’homme.”

Si Matthieu Peltier a décidé de passer à l’acte, c’est en réalité pour que la contraception ne repose plus uniquement sur les épaules de sa compagne, d’autant plus que la contraception féminine est hormonale et donc parfois très lourde. “La femme est très fortement sollicitée médicalement par la grossesse, par l’accouchement, par la contraception. Ma compagne supportait mal les effets de la pilule. La vasectomie m’a donc permis de la soulager et de partager les responsabilités entre nous deux.”

Cette hausse des vasectomies est donc le témoignage d’un changement des mentalités et d’une modification des rapports entre les hommes et les femmes au cœur de notre société. “D’autant plus qu’on retrouve de base une disproportion entre l’homme et la femme qui est celle du couple qui porte l’enfant pendant la grossesse.”