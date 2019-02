Mattel lance une Barbie en fauteuil roulant ou avec une prothèse

Alors que pendant des décennies Barbie était blonde avec la taille très marquée, la plus célèbre des poupées se diversifie ces dernières années: teintes de peau, coiffures, couleurs des yeux. En 2016, Barbie affichait des courbes harmonieuses pour la première fois et en 2017, elle portait un hijab.

Pour ses 60 bougies, l’entreprise Mattel affirme sa volonté de se montrer plus inclusive. En juin, une Barbie en chaise roulante et une Barbie portant une prothèse à la jambe seront ainsi commercialisées.

Pour mener à bien ce projet, le fabricant de jouets a collaboré avec des experts en chaise roulante, un hôpital pour enfants ainsi qu’une jeune activiste handicapée âge de 13 ans, Jordan Reeves, afin de créer le design de la chaise et de la prothèse le plus fidèlement possible. Il y a trois ans, cette dernière avait lancé une pétition pour la fabrication de poupées "comme elle", c’est-à-dire avec un handicap.

Selon une étude de 2016, l’apparence d’un jouet aurait une influence sur l’enfant qui joue avec. C’est également un désir des plus jeunes de pouvoir s’identifier à leur poupée et leur faire exécuter les mouvements et situations qu’eux-mêmes vivent au quotidien.

Une technique marketing ?

L’âge d’or de Barbie est loin depuis quelques temps et les ventes ne cessent de chuter au fur et à mesure des années. Changer fondamentalement de produits et s’adapter à la société moderne était nécessaire pour Mattel afin de sombrer le moins possible. Pourtant, malgré les dernières innovations apportées à l’iconique poupée, le bilan reste mitigé à la suite à de problèmes externes à Mattel.

L’année 2019 s’annonce compliquée pour la société bien qu’elle vende environ 80 millions Barbie par an à travers le monde.