Matins citoyens: vous avez la parole face à Jean-Marc Nollet (Ecolo)

Matins Citoyens est un rendez-vous ou 6 citoyens peuvent interroger directement un ou une élu(e). Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo et député fédéral, était ce matin l'invité du débat.

Élodie Doppagne, éducatrice spécialisée, est plutôt intéressée par les mouvements citoyens et le changement démocratique. Alors qu'Écolo s'est déjà déclaré en faveur du référendum d'initiative citoyenne, elle souhaitait savoir comment Jean-Marc Nollet comptait concrètement soutenir ce référendum.

"Écolo a dans ses gènes l'idée de compléter la démocratie représentative d'une démocratie participative, délibérative", explique-t-il. "Mais concrètement maintenant, nous avons dans nos propositions de réforme de la Constitution, pour introduire la possibilité citoyenne, non pas seulement de référendum mais la possibilité citoyenne de déposer des propositions de loi et de venir en tant que citoyen, seul ou parfois aussi en association, défendre au Parlement les propositions de loi et forcer les députés, tous partis confondus, d'avoir un échange entre ceux qui portent une loi et ceux qui doivent les voter".

Guillaume Van Der Waren, responsable opérationnel, s'inquiète du fait que L'Occident envoie à peu près huit millions de tonnes de déchets en Chine. Fin 2017, 11 patrons wallons ont proposé de faire de la Belgique, le plus grand centre de recyclage du monde. Guillaume souhaitait savoir ce que Jean-Marc Nollet pensait de cette proposition.

"J'ai rencontré quelques porteurs de ce projet. L'idée est effectivement de dire : arrêtons de renvoyer ce qui est considéré comme des déchets, mais qui en fait peut encore être une matière première pour certaines industries ou bien une matière à retravailler de telle sorte qu'elle puisse encore entrer dans les circuits de production", explique l'élu Écolo.

"C'est un peu ce que nous appelons l'économie circulaire, qui s'oppose à l'économie linéaire. (...) C'est un changement de paradigme total, mais ça a l'avantage de ne plus devoir envoyer les déchets ailleurs, non pas de les enfouir chez nous dans une poubelle mais surtout de réutiliser des ressources".

Fatiha Aït Saïd est naturopathe. Elle aimerait que davantage de citoyens puissent avoir accès à la médecine préventive, à l'éducation à la santé écologique. Face à cet engouement maintenant important de la population à se soigner naturellement,elle a questionné Jean-Marc Nollet quant à sa position vis à vis de la naturopathie et de sa réglementation.

"N'opposons pas les différentes formes de médecine. Pour ce qui me concerne, je les considère comme étant complémentaires. Il y a toute une approche préventive en rapport avec la nature et la maîtrise de son corps", affirme Jean-Marc Nollet. "Historiquement, c'est " faites du sport, prenez le temps pour vous, allez marcher, etc. ", mais c'est plus global que ça. Et je pense que la médecine traditionnelle a tout à gagner à se laisser irriguer des principes généraux de ces médecines complémentaires."