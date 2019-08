Maternelles: voici ce que vont apprendre vos enfants dès la rentrée 2020

Pour les enfants, la rentrée scolaire, c'est déjà dans deux dodos; mais il faudra encore attendre un an pour l'application du pacte d'excellence en maternelles. Tous les enseignants maternels de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront d'ici peu la note des référentiels. Nous avons pu analyser en exclusivité ce document de 90 pages qui détermine ce que les instituteurs et institutrices francophones devront apprendre à leurs élèves dès septembre 2020. Le Pacte d'excellence était le grand chantier de la précédente législature à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après plusieurs années de réflexions, la mise en pratique du premier volet entrera en application dès la rentrée 2020. Pour donner les mêmes bases aux enfants wallons et bruxellois, ce référentiel donnera un véritable cadre aux enseignants pour les différents savoirs à transmettre. Un fil conducteur qui jusqu'ici n'existait pas "sur papier" pour les maternelles. Une reconnaissance aussi pour la profession.

Un tronc commun composé de 7 domaines Les trois premières années de l'école sont essentielles à l'éveil des enfants et aux premiers apprentissages. "L’école maternelle est un lieu d’apprentissage socialisé dont un des objectifs principaux est de donner aux enfants l’envie d'aller à l'école pour apprendre mais aussi pour affirmer et épanouir leur personnalité". Le document de référentiels est structuré autour d'un tronc commun de sept domaines qui seront initiés aux bambins: 1. Français, Arts et Culture 2. Langues modernes 3. Mathématique, Sciences et Techniques 4. Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale (respect de soi et des autres, religions) 5. Éducation physique, Bien-être et Santé (psychomotricité) 6. Créativité, Engagement et Esprit d’entreprendre 7. Apprendre à apprendre et à Poser des choix Des apprentissages qui seront la base et le prétexte à des savoirs ainsi que de la pratique ludique et pédagogique. Une note plutôt bien accueillie par les enseignants. "Ce référentiel, c’est clairement pour nous, un soutien pédagogique. Cela nous donne des pistes à suivre, comme un fil conducteur pour les trois années de maternelles. Nous avions déjà ces référentiels, les années précédentes, mais jusqu’ici pas d’outils concrets. Ici, nous aurons véritablement, un cadre et une structure à suivre", confie Laurence Caudron, institutrice de 2ème maternelle dans la région du Centre.

Pas de révolution, mais un fil conducteur Les maternelles doivent permettre à l'enfant de grandir et évoluer à son rythme dans ce nouvel environnement qu'est l'école. Ces référentiels de l'enseignement maternel ne sont pas révolutionnaires. Certains enseignants diront qu'ils ont toujours fait ce qui est indiqué dans ce document. Mais désormais, il y aura une ligne à suivre et des conseils de transmissions des savoirs comme en mathématique où les instit' tenteront au maximum de matérialiser les calculs et les chiffres. Des notions parfois très abstraites pour les enfants. Exemple: "1 nounours + 1 nounours = 2 nounours". Cela parait simplet, mais pour nos enfants le chiffre "2" ne signifie pas grand-chose. En français, les maternelles sont aussi initiés au langage oral et au langage écrit. De manière ludique, l'enfant partira de son prénom pour visualiser des lettres de l'alphabet pour ensuite changer l'ordre de celles-ci pour se diriger vers l'apprentissage des syllabes.

Cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté Pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte à toutes les cultures. Personne ne nait ni citoyen responsable ni démocrate. Les règles du vivre ensemble considérant la place de chacun, l’expression individuelle des opinions, les échanges de points de vue cheminant progressivement vers le débat seront aussi au programme. Tout au long du tronc commun, quatre rubriques structurent les savoir-faire de la partie consacrée à la citoyenneté du domaine 4 pour chaque année : Construire une pensée autonome et critique

Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre

Construire la citoyenneté dans l’égalité en dignité et en droit

S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique "Les cours à la citoyenneté portent désormais un nom car pour nous, cela a toujours existé. C’est la politesse, le respect de soi et des autres ou encore le respect du matériel scolaire. On parle de diversités culturelles et des différentes religions", explique Ludivine Groise, institutrice 1ère maternelle et accueil.

L'élève au cœur du projet De manière transversale, l'élève est au cœur des priorités. Son rythme et son évolution intellectuelle et corporelle sont au centre du programme des maternelles. Des savoirs pédagogiques essentiels comme le français ou les maths, la psychomotricité de l'enfant seront développés au quotidien au travers d'une multitude de jeux, d'activités physiques ou de bricolages. Tous les activités seront prétextes à l'apprentissage. Les sciences humaines, la technologie, l'environnement, l'art et la culture seront abordés avec des savoirs de bases, mis en pratique et le programme prévoit aussi des rencontres notamment dans le domaine artistique avec des excursions au théâtre ou au musée. Des évaluations des apprentissages seront aussi plus fréquentes pour observer l'élève dans son développement en gardant des traces. Des évaluations formatives qui permettent donc de prendre en compte toutes les différences et donneront la possibilité à l'enseignant de tout mettre en œuvre pour que l'élève développe ses compétences. Cette démarche visera à repérer les besoins et les faiblesses ainsi qu'à valoriser les forces des élèves. "Nous avons toujours porté une attention particulière au rythme de l'enfant. On tient un tableau d'évaluation pour nous assurer que l'élève acquiert des savoirs et qu'il évolue de mois en mois. Si nous constatons une stagnation, quelque chose qui n'est pas encore maîtrisé, il y a une remédiation qui se met en place. L'objectif c'est clairement de préparer l'enfant au mieux et donner le même bagage à tous pour aller en primaire", explique Laurence Caudron.

Un programme référentiel qui sera envoyé en septembre A la veille de la grande rentrée scolaire, les enseignants que nous avons pu contacter nous ont confié ne pas encore avoir reçu ce référentiel pour 2020. Pour Laurence Caudron qui prépare sa 23ème rentrée, pas de panique. "Jusqu’ici nous n’avons pas encore reçu le document officiel des nouveaux référentiels. Ce été, nous l’avons reçu par bribes par d’autres canaux non-officiels. On devrait le recevoir d’ici peu. Ce document ne fait que renforcer et confirmer ce que nous avons mis en place depuis des années. Ça va nous aider, c’est sûr. Mais ça ne va pas changer notre façon de travailler " Du côté du cabinet ministériel, on nous indique que le référentiel sera envoyé dans le courant de septembre et que des formations seront mises en place dès le mois d'octobre et ce durant toute l'année. Cette année scolaire, des plages horaires seront aussi libérées pour les instituteurs et institutrices pour leur permettre de s'imprégner du programme et préparer ainsi la rentrée 2020. Quant aux interrogations éventuelles, les instituteurs et institutrices pourront faire appel à une aide extérieure pour les aiguiller. "Il y aura forcément des flous et des questionnements dans certains domaines d’apprentissages. Mais nous aurons une conseillère pédagogique qui sera disponible pour répondre à toutes nos interrogations et elle nous aidera et nous conseillera si nécessaire ", indique Madame Laurence.