Masques ou pas ? Dîners chauds ? Risques de fermetures de classes ? Toutes les réponses à vos questions sur la rentrée scolaire

Dans quelques jours, petits et grands reprendront le chemin de l’école, à 100% en présentiel. Un début d’année scolaire, encore une fois perturbé par la situation sanitaire, avec un variant delta plus contagieux et, à Bruxelles, un taux de vaccination qui reste trop bas.

Durant les semaines qui viennent, le nombre d'infections va recommencer à monter et des classes d'école vont de nouveau devoir fermer. Et ce bien plus souvent à Bruxelles qu'ailleurs, car une couverture vaccinale plus faible freine de façon moins efficace la propagation du virus.

Les contaminations en Belgique, principalement dues au variant delta, sont en augmentation, et les plus jeunes, surtout les adolescents et jeunes adultes, sont particulièrement concernés. Cependant, beaucoup étant testés dans le but de voyager, ils ne présentent pas forcément des symptômes.

Par ailleurs, selon Sciensano le taux de positivité des 0-9 ans est élevé : il est de 9,3% alors qu’il est de 4,9% au niveau national. Mais ce chiffre est à nuancer. Non seulement les tout petits ne sont pas soumis à la vaccination et, de plus, ils ne sont pas ceux qui se font le plus tester. Sur 306.204 tests réalisés du 16 au 22 août, 13.581 ont été réalisés sur des enfants âgés de 0 à 9 ans et 1257 ont été positifs.