Martinez aux supporters belges : "Merci d’être une si belle famille du football belge"

Les supporters belges venus à Saint-Petersbourg en empruntant un fan flight de Brussels Airlines ont eu une belle surprise avant le décollage la nuit dernière.

Ils ont d’abord pu saluer quelques diables rouges venus voir leurs familles qui faisaient également partie du voyage. Ils ont ensuite acclamé le coach Roberto Martinez. Après lui avoir chanté bon anniversaire (le sélectionneur national a eu 45 ans ce 13 juillet), les fans l’ont laissé dire quelques mots:

"Laissez-moi dire une chose", a commencé Roberto Martinez, "on était tellement triste après la demi-finale, que je veux remercier la famille. Parce que vous avez remis les garçons d’attaque pour qu’ils jouent comme ils l’ont fait aujourd’hui et qu’ils écrivent l’histoire de la Belgique et de nous tous ici. Merci d’être une si belle famille du football belge", a-t-il conclu.

Pendant le vol, la maman d’Eden Hazard a aussi remis le t-shirt de son fils dédicacé à une de ses plus grandes fans, Charlotte Foulon. La jeune femme de 25 ans avait déroulé une affiche demandant au capitaine des diables de lui offrir son maillot lors du quart de finale à Kazan. Il lui a donc répondu. Un souvenir inoubliable pour finir ce mondial de façon magistrale.