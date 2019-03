Le 27 avril prochain, à Paris, la salle de vente Artcurial, spécialisée notamment dans la bande dessinée, proposera 27 dessins originaux de Martine. Une première, les oeuvres étant directement issues de la collection de la famille du dessinateur. Jusqu'à samedi, ces planches sont présentées à Bruxelles, chez Artcurial Belgique. Sont ainsi proposés des dessins issus de Martine à la mer où l'on voit la fillette manger une glace, ou courir derrière un petit chien sur la plage, d'autres proposant des dessins de l'album Martine à la montagne, où l'on voit la jeune héroïne à ski ou en patin à glace. Sont également proposées les couvertures de Martine en bateau, Martine et les 4 saisons, Martine au cirque ou Martine monte à cheval.

Elle a bercé l'enfance de plusieurs générations de petites filles depuis les années 50: Martine. Les couvertures de ses albums sont devenues mythiques: Martine à la mer, Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine monte à cheval. Des gouaches de petite fille idéalisée, dessinée par Marcel Charlier, un tournaisien né en 1930 et décédé en 2011. En 60 ans, les albums de Martine se sont vendus à 100 millions d'exemplaires dans une trentaine de pays.

Martine vend ses planches originales - © Tous droits réservés

Vente aux enchères

Le 27 avril prochain, ces dessins originaux signés Marcel Marlier seront proposés aux enchères à Paris. Les planches sont estimées entre 4000 et 7000 euros. Mais ce n'est qu'une estimation. Les prix pouraient être plus faibles ou plus élevés, selon l'intérêt des collectionneurs.

Les dessinateurs de bandes dessinées n'ont, en effet, pas tous la même cote. Certains dessins se vendent pour une centaine d'euros, d'autres peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros, comme pour Uderzo, Franquin ou Morris par exemple. Avec au sommet de la pyramide, Hergé, dont certaines planches se sont vendues plus d'un million d'euros.