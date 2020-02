Marre de la pluie? L'hiver aura, au moins, combattu la sécheresse

Sur ces observations de novembre à février, on voit bien que les quantités de pluies tombées sont proches de la normale. Quelques zones du sud du pays ont été plus arrosées.

L’hiver le plus arrosé du siècle date de 1995 avec, à Uccle toujours, 365,9 mm/m². Le plus sec était en 1964. L'hiver 2019-2020 n’a donc rien d’exceptionnel.

Samedi, il fera très beau. Avec des températures pouvant aller jusqu'à 27 degrés. Le soleil ce n'est malheureusement pas que des terrasses où on peut s'installer pour profiter de la vie. De plus en plus, chez nous, en Belgique, il faut s'inquiéter de la sécheresse. La situation est préoccupante.

Le constat était encore pire quand l’on regardait les trois dernières années réunies. Les nappes phréatiques et l’ensemble du pays étaient touchés. En février 2020, l’hiver a permis de résorber légèrement le déficit hydrique.

"On voit que la situation est proche de la normale, voire légèrement excédentaire au niveau de la Semois et de la haute vallée de l'Ourthe. Sur la carte de Belgique des 24 derniers moins, le bilan inclut l'évapotranspiration et montre une situation globalement beaucoup plus sèche. La prise en compte de l'évapotranspiration, qui intègre les effets du rayonnement solaire, de la température, du vent et de l'humidité de l'air, est essentielle pour expliquer cette sécheresse sur cette période", explique Pascal Mormal, météorologue à l'IRM.