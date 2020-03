Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC : " Nous ferons en sorte que même s'il y a 500.00 cas de chômage temporaire demain ces montants seront payés pour que chacun continue à vivre "

Face à la crise du coronavirus, la secrétaire générale de la CSC, Maire-Hélène Ska, est revenue sur l’importance la situation des travailleurs dans ce contexte particulier. Elle met également l’accent sur l’importance de notre système de soins de santé et la nécessité d’avoir des institutions solides.

Marie-Hélène Ska l’assure, toutes les personnes au chômage temporaire pour force majeure pourront bénéficier d’indemnité à hauteur de "70% du salaire plafonné brut" dès le début du mois d’avril.

Et elle ajoute qu’une aide supplémentaire de 200 euros "pour tout le monde" est débloquée pour s’assurer que chacun perçoive "des montants dignes pour continuer à vivre".

Beaucoup continuent de penser que le chômage est un luxe, la situation montre que ce n’est pas le cas

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a confirmé que nous risquions très probablement une récession " considérable " dans la zone euro. Une crise économique qui pourrait s’ajouter à la crise sanitaire que nous vivons. Comme le pointe, Marie-Hélène Ska, invitée de La première ce vendredi, " 30% de l’économie de l’activité du pays est aujourd’hui à l’arrêt ". Une " situation très difficile ", que décrit la secrétaire générale du syndicat.

L’importance d’avoir des institutions solides

C’est dans ces moments que l’importance d’avoir des " institutions relativement solides " se manifeste. Le gouvernement a placé la santé de la population comme priorité principale. Résultat : même avec " une situation extrêmement difficile, les patients continuent d’être soignés, les salaires seront payés les allocations familiales l’ont été et nous ferons en sorte que même s’il y a 500.000 cas de chômage temporaire, demain, ces montants soient payés pour que chacun continue à vivre ".

Cela vaut pour " tout le monde " dit Marie-Hélène Ska, " même les personnes qui n’auraient pas eu le droit (parce qu’elles n’auraient pas assez travaillé par exemple, NDLR) pourront bénéficier du chômage temporaire pour force majeure ".

Dans cette situation, on voit que " nos institutions sont relativement solides. C’est vrai en cas de gouvernement en affaires courantes, c’est vrai en cas de pandémie."

Simplifier les procédures

En pratique, explique la responsable syndicale, " les procédures vont être simplifiées " pour permettre que les paiements soient libérés. Concrètement cela signifie qu’il faudra simplement remplir un formulaire en ligne " pour s’assurer que dans deux semaines les salaires et les indemnités soient payés ".

Cette simplification " drastique " des procédures permettra également aux secrétariats sociaux et aux organismes de paiement de répondre plus facilement aux très nombreux messages reçus, informe Marie-Hélène Ska.

Faire en sorte que les fonctions vitales continuent à travailler

C’est l’un des points essentiels sur lequel est revenue la secrétaire générale de la CSC. La bonne nouvelle, dit-elle, c’est que le gouvernement a placé la santé de la population au cœur de son dispositif.

A partir de là, explique Marie-Hélène Ska, si la santé est garantie, " l’économie doit continuer à tourner ", et certaines fonctions vitales doivent continuer à être pratiquées, comme celle du ramassage des ordures par exemple.

On redécouvre les mots ‘merci’, ‘solidarité’, qui étaient devenus tabous

Cette situation montre que " demain, vous, moi et n’importe qui on peut se retrouver au chômage et donc après la crise il nous faudra revoir les montants et faire en sorte que quand on perd son travail on puisse continuer à vivre normalement et pas simplement d’une aumône ", relaye la responsable syndicale.

Oui, il faudra des " mesures ciblées ", dit-elle. Car, " in fine la situation va dégrader les finances publiques. Mais aujourd’hui les cordons de la bourse sont déliés et 1 milliard d’euros a été mis à disposition. Mais lorsque l’on met tout le monde au chômage temporaire pour force majeure ça veut dire que les compléments sont payés par l’état, c’est-à-dire par nous. Donc l’important sera de garder des institutions solides et de délier les cordons de la bourse ".

Cette situation, selon Marie-Hélène Ska, montre que demain, il faudra aussi s’interroger sur notre modèle économique et notre manière de s’organiser ; " par exemple on voit que les livraisons à domicile explosent alors que les stocks sont pleins dans les grands magasins. Nous ne pensons pas que ce soit le modèle qu’il faille avoir sur le long terme. Nous devons revenir sur une économie localisée et durable. Ce sera le débat demain ".