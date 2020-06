Mariages reportés, robes et costumes restent au placard

Ils en ont rêvé, ils l’ont préparé, ils l’ont financé… Et puis le covid est arrivé. Des centaines de couples ont reporté leur mariage prévu en 2020. Un coup dur pour tous les professionnels qui travaillent dans le secteur de l’organisation de fêtes : traiteurs, photographes, fleuristes et bien sûr, les vendeurs de tenues de cérémonie.

Comment se passent donc les ventes de robes de mariée en cette période d’annulations de mariage ? Nous avons posé la question au patron d’une des plus anciennes maisons du secteur. A Frameries, la maison Fortez habille les jeunes mariés depuis près d’un siècle et jamais le magasin n’a connu pareille déconvenue. Pierre Fortez nous montre d’abord la collection printemps été des robes de suite. Tout le stock est là… Et puis il y a toutes ces robes de mariée qui attendent des temps meilleurs. Ces robes, les futures mariées les choisissent environ un an à l’avance : "une fois que la salle est trouvée, on pense à la robe" explique le commerçant. Autrement dit, les robes des mariages qui étaient programmés en 2020 sont déjà commandées depuis longtemps. "90% de nos clients qui avaient prévu de se marier cette année ont reporté leur mariage à 2021. Nous leur avons demandé aux futures mariées de venir chercher leurs robes, de les payer mais on ne fait pas de retouches. Quand elles connaîtront leur date de mariage, elles reprendront contact avec nous et on refera un essayage pour les retouches, parce qu’on peut changer aussi".

La précieuse, bien au chaud

Même attitude chez les créatrices de robes de mariée de l’atelier montois "Rêves de dentelle"."On a beaucoup de mariées à la mine déconfite qui demandent si elles peuvent revoir leur robe, à cette occasion on les encourage à emporter les robes qui sont déjà prêtes parce qu’on n’a pas la place pour les stocker et la plupart sont ravies de reprendre leur précieuse, de la garder bien au chaud dans leur garde-robe et de savoir qu’il n’y a plus qu’à attendre le jour J qui est reporté" explique la gérante, Deborah Mouthuy. Dans cet atelier de créations, les robes sont faites sur mesure, les mariées devront donc garder leur taille jusqu’à leur nouvelle date de mariage : "si elles perdent du poids, on peut toujours ajuster la robe à la baisse, par contre on ne peut pas l’agrandir, il faut donc vérifier qu’on ne prend pas de poids".

Voilà pour tout ce qui concerne les robes déjà vendues et donc payées. Mais qu’en est-il des nouvelles commandes ? "En temps normal, à cette saison, nous devrions avoir la visite des futures mariées qui cherchent une robe pour dans un an ou dans 18 mois mais cette année, c’est très calme, il y a une certaine frilosité" explique Pierre Fortez.

Chez "Rêve de dentelle", même constat : "on a des mariées motivées mais aussi de la précaution et de la prudence parce qu’elles se demandent si on ne risque pas une deuxième vague, si pourrait y avoir un problème, je ne veux pas me marier avec 50 ou 100 personnes seulement. Il n’y a donc pas l’engouement habituel mais ça reprend et on reste positif, tout rentrera dans l’ordre rapidement".