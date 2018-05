Mariage de Meghan et Harry: les médias en font-ils trop?

C’est un déluge. Nous savons tout ou presque du mariage du prince Harry et de Meghan Markle célébré ce samedi 19 mai en Grande-Bretagne. 2640 invités vont voir les futurs époux arriver dans la chapelle de Windsor. On sait tout du trajet qu’ils vont effectuer en calèche, plutôt en " landau ", une calèche décapotable tirée par quatre chevaux. On connait même le nom des quatre chevaux gris qui vont tirer ce landau: Milford Haven, Storm, Plymouth et Tyrone.

Le mariage, géré minutieusement, est une gigantesque opération de communication pour la couronne britannique. Les médias adorent la famille royale britannique, la famille royale britannique adore les médias et le public suit. Pourquoi et comment le nom de Windsor est-il devenu une marque mondialement célèbre ? Comment expliquer un tel engouement ?

