Maria Van Kerkhove, la responsable Coronavirus à l'OMS : "Les gens doivent être mentalement prêts et patients"

Maria Van Kerkhove passait les fêtes de Noël chez sa soeur aux Etats-Unis quand elle a été alertée sur une mystérieuse infection pulmonaire en Chine. En neuf mois, ce "cluster" originel s'est mué en pire pandémie depuis un siècle, et cette Américaine de 43 ans, spécialiste des agents pathogènes les plus mortels, est devenue l'un des visages familiers de la lutte contre le Covid-19 dont l'avis pèse lourd. Dans un entretien exclusif à l'AFP, la responsable de la gestion de la pandémie à l'Organisation mondiale de la santé prévient: "c'est loin d'être terminé".

"Cela peut faire peur mais je pense que les gens doivent être mentalement prêts et patients, ça va rester parmi nous pour un bon moment", explique-t-elle, d'une voix posée et réfléchie. Depuis la première alerte et les téléconférences à 3 heures du matin "assise à même le sol" dans le salon de sa sœur pendant que son mari Neil et ses deux jeunes fils dormaient, le SARS-CoV-2 s'est propagé dans le monde entier et a tué plus d'un million de personnes.

On en sait tellement plus sur ce virus et comment le combattre

La scientifique formée dans deux grandes universités américaines - Cornell et Stanford - et la prestigieuse London School of Hygiene and Tropical Medicine, exprime "son immense fierté" de faire partie du combat mené par l'OMS pour endiguer la pandémie. A grand renfort de gestes de ses mains, qui trahissent le bouillonnement intérieur, elle "se dit encouragée par le fait que l'on en sait tellement plus sur ce virus et comment le combattre qu'on en savait il y a une semaine, ou un mois".