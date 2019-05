Marches pour le climat : retour sur quatre mois de mobilisation

Ils avaient promis de se mobiliser jusqu’aux élections de ce dimanche 26 mai, et ils l’ont fait. En quatre mois plus tard, les jeunes de Youth For Climate à l’origine des « grèves scolaires pour le climat » sont véritablement parvenus à intégrer la question climatique et environnementale au débat politique. « Nous n'aurions pas pu faire mieux », a déclaré ce vendredi Anuna De Wever.

Semaine après semaine, revivez les moments clés d’un phénomène devenu mondial.