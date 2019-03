Marches pour le climat: plus de 2000 manifestants à Liège, 8000 à Bruxelles

Les Liégeois se sont donnés rendez-vous à la gare des Guillemins à 11h30 pour manifester en faveur du climat. Ils étaient plus de 2.000, selon une première estimation de la police.

Lancé par Vanessa Lallemand et Sébastien Morant, "Liège pour le climat" regroupe plusieurs citoyens, engagés dans la lutte pour le climat. Ce dimanche, le groupe a organisé une marche citoyenne, faisant écho à la marche organisée au même moment à Bruxelles par le collectif "Rise for climate". Les citoyens et organisations sont arrivés à la gare des Guillemins aux alentours de 11h30.