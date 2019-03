Marches pour le climat: des milliers de jeunes ont envahi les rues de Liège, Wavre, Bruxelles et Anvers

Quelque 500 élèves du secondaire et étudiants du supérieur ont manifesté dans les rues de Bruxelles, selon les chiffres de la police. L'action principale du mouvement Youth For Climate se déroule à Liège , mais des actions décentralisées ont également lieu dans d'autres villes.

Les jeunes Anversois se sont rassemblés pour le climat - © TIJS VANDERSTAPPEN - BELGA

200 jeunes dans les rues d'Anvers

A Anvers, environ 200 jeunes de Students for Climate et Youth for Climate ont manifesté dans les rues d'Anvers, pour le désormais traditionnel défilé du jeudi pour le climat. Il s'agissait de la 8e action de ce type à Anvers. La participation était un peu moins importante que précédemment. "Vous êtes les irréductibles des actions climatiques", ont lancé les organisateurs aux participants.

Après avoir mené une action statique sur l'Operaplein voici deux semaines et rejoint la gare centrale d'Anvers vendredi dernier pour rallier la manifestation de Bruxelles, les jeunes Anversois ont défilé dans le centre-ville.

Les participants ont scandé des slogans tels que "On est plus chaud que le climat! ", "Change the system, not the climate! " et "La planète a trop chaud et le gouvernement ne fait rien".

On ne déplore aucun incident lors de la manifestation.