Marches pour le Climat: à Bristol, Greta Thunberg appelle les jeunes à "agir" et à "faire pression pour un changement"

"Nous ne nous tairons pas. Nous sommes le changement et le changement va avoir lieu, que vous l’aimiez ou non", a mis en garde la jeune activiste, accusant "ceux au pouvoir" d’avoir "trahi" les citoyens.

Préoccupé par l’impact environnemental, le Conseil de North Somerset avait pris cette décision après plusieurs jours de mobilisation de la part de défenseurs de l’environnement. Jeudi, la justice britannique a aussi donné raison aux écologistes opposés à la construction d’une troisième piste à l’aéroport londonien d’Heathrow, le plus fréquenté d’Europe, estimant que ce projet d’extension n’était pas assez respectueux de l’environnement.

A la Commission la semaine prochaine

La jeune activiste pour le climat Greta Thunberg sera reçue mercredi matin par l'ensemble de la Commission européenne qui se penchera ce jour-là sur la première législation climatique de l'UE, a indiqué vendredi une porte-parole de l'exécutif. La Suédoise de 17 ans débattra ensuite avec les eurodéputés.

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait annoncé début décembre, à l'occasion de la COP25 à Madrid, que l'exécutif proposerait en mars la toute première loi européenne sur le climat, destinée à "rendre irréversible la transition vers la neutralité climatique" en 2050.

Ce texte doit notamment prévoir d'étendre les échanges de quotas d'émission à tous les secteurs concernés, de fournir une énergie propre, sûre et à un prix abordable, de renforcer l'économie circulaire et de définir une stratégie "du producteur au consommateur", de même qu'une stratégie en matière de biodiversité.

Mme Von der Leyen a invité Greta Thunberg à participer à un échange de vues mercredi matin avec elle et ses commissaires. Dans l'après-midi, la jeune activiste sera reçue au Parlement européen par son président David Sassoli, avant de participer à un débat avec les députés de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur la législation et les objectifs de l'UE en matière de climat.

La figure de proue du mouvement des jeunes pour le climat sera à nouveau présente à Bruxelles le vendredi 6 mars dans le cadre d'une grève européenne pour le climat.