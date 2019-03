Marches pour le climat : 7000 manifestants à Liège, 8000 à Bruxelles

Les Liégeois se sont donné rendez-vous à la gare des Guillemins à 11h30 pour manifester en faveur du climat. Ils étaient 7000 selon la police de Liège.

Lancé par Vanessa Lallemand et Sébastien Morant, « Liège pour le climat » regroupe plusieurs citoyens, engagés dans la lutte pour le climat. Ce dimanche, le groupe a organisé une marche citoyenne, faisant écho à la marche organisée au même moment à Bruxelles par le collectif « Rise for climate ». Les citoyens et organisations sont arrivés à la gare des Guillemins aux alentours de 11h30.