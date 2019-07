Marcher pour se trouver: les chemins de Saint-Jacques, nouvel eldorado pour randonneurs en quête de sens

Un pas, puis un autre et encore un, et au bout du chemin, Saint-Jacques de Compostelle, dans le nord-ouest de l’Espagne. La cathédrale, où se trouve le tombeau de l’apôtre Saint Jacques, attend les pèlerins du monde entier depuis le Moyen-Âge. Mais aujourd’hui, certains s’élancent dans ce périple pour d’autres raisons. Lesquelles ? Pour le savoir, Jour Première accueillait ce jeudi Sébastien De Fooz. Ce marcheur passionné accompagne le changement en entreprise et au niveau individuel à travers la marche. Il a répondu aux questions de Sophie Breems.

Depuis plusieurs années, ils sont de plus en plus nombreux — plus de 300 000 l’an dernier — à sillonner ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Pourquoi se lancent-ils dans cette aventure ?

"Il faut savoir que le chemin de Compostelle est le premier itinéraire européen culturel. C’est un itinéraire qui est jalonné de beaucoup de culture et il a effectivement vu passer tant de personnes qui sont en quête de quelque chose. On a toutes les raisons de partir. Effectivement, il y a les personnes qui partent pour des raisons religieuses, spirituelles. [...] J’ai rencontré beaucoup de personnes qui ont envie d’amorcer un changement dans leurs vies. Ces personnes se disent qu’elles vont prendre ce moment de retrait et retourner vers la nature et vers la marche, qui sont effectivement propices à se poser des bonnes questions."

Faire un break, un besoin de déconnexion, un retour à l’essentiel, est-ce de plus en plus indispensable aujourd’hui, selon vous ?

"Je pense que notamment cet itinéraire de Compostelle, parce qu’il y en a d’autres évidemment, offre tout ce dont on a besoin pour amorcer un changement serein et écologique. Suite par exemple à une rupture ou une envie de changement d’orientation de vie."

Mais que procure ce chemin ? Est-ce embrasser l’histoire pour construire la sienne ?

"Oui, c’est une très belle possibilité. Il y a certainement des personnes qui sont avides de culture et qui se nourrissent de ça. Il y en a d’autres qui, au travers de la marche, retrouvent les bienfaits de la nature. [...] La marche permet de vivre cette déconstruction de résistance qui nous empêche parfois de voir ce qu’il y a autour de nous."

La marche procure cette lenteur, le fait qu’il n’y ait pas non plus un défi et qu’on ne doive pas réfléchir en marchant, parce que ça nous est naturel ?

"Non, absolument. [...] Il faut mettre le pas devant l’autre. Un jour, un ami bouddhiste m’a dit : 'Si tu restes avec les deux pieds sur terre, on n’avance pas d’un pas'. Donc, c’est effectivement se mettre un peu en déséquilibre, aller vers l’inconnu et cet inconnu est parfois aussi la métaphore de l’inconnu de la vie, vers où l’on va. C’est de se mettre dans cette disposition permettant, au travers de cette lenteur et au travers de la rencontre de tant de personnes qui parcourent ce chemin mythique, de retrouver du lien avec des personnes, mais aussi un lien indispensable avec la nature. Et ce lent retour à soi permet effectivement de se poser les bonnes questions. J’ai souvent rencontré et accompagné des personnes qui partaient et qui pensaient partir pour une certaine raison vers Compostelle et, chemin faisant, se disaient que ce n’était en fait pas du tout cette raison-là qui les avait poussées à partir marcher sur ce chemin."

[...]

Cette marche sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle se fait de moins en moins seul, il y a beaucoup de monde. N’est-ce pas un peu le revers de la médaille de son succès ?

"Saint-Jacques est effectivement victime de son succès et je pense que c’est surtout dans les mois d’été qu’il y a des centaines de milliers de personnes qui parcourent cet itinéraire. Le chemin qui commence à Saint-Jean-Pied-de-Port, est vraiment l’itinéraire le plus proche de l’Espagne, on est au pied des Pyrénées et on est encore à 800-900 km de l’objectif. Il y a donc effectivement de la distance, il y a de l’espace. Mais si on a envie de s’adonner à cette pratique, ce serait peut-être plus intéressant de partir d’un des lieux français, comme Le Puy-en-Velay, Arles et je ne me souviens pas des autres, mais il y aurait peut-être en France moins de monde."

►►► À lire aussi : pendant un mois, Sébastien de Fooz a marché dans les rues de Bruxelles