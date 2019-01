Marche pour le climat vs Salon de l'auto: inconciliable?

Sachant que le transport routier représente, à lui seul, plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre , n'y a-t-il pas une incompatibilité entre l'amour de la voiture et la sauvegarde du climat ? Ecoutez ce qu'en ont dit les visiteurs du Salon de l'Auto dans notre reportage ci-dessous.

La voiture, une fatalité ?

Quand on évoque la marche pour le climat, certains visiteurs sont un peu mal à l'aise. "Qu'est-ce qu'on peut faire ? À part polluer, on ne sait pas faire grand-chose...", reconnaît cet homme.

Un autre visiteur botte en touche : "On n'y peut rien, nous, on ne fait que subir. Il faut demander aux décideurs. Et ce n'est pas moi." Un troisième son de cloche va dans le même sens. "On est dans une société où tout le monde à une voiture, alors, qu'est-ce que vous voulez ? En plus, les voitures électriques restent assez chères."

On peut soutenir le climat, tout en ayant une conduite écologique

Pourtant, certains assument leur choix, comme ce jeune homme : "Personnellement, je préfère le Salon de l'auto. Je suis passionné de voitures et je suis dans le milieu de l'automobile." Et le climat ? "Oui, c'est important, mais je préfère aller voir des voitures..."

Cela dit, beaucoup de visiteurs estiment que la voiture et la défense du climat ne sont pas nécessairement contradictoires. "C'est clair que si on aime les grosses voitures qui consomment énormément, qui polluent très fort et que, à côté de ça, on est pour le climat, c'est clair que c'est difficile de rejoindre les deux, avoue ce jeune couple. Mais je pense qu'on peut tout à fait soutenir le climat, tout en ayant une conduite écologique."

Un visiteur pensionné surenchérit : "Les marques font des efforts. Il y a beaucoup d'alternatives 'eco-friendly', des voitures hybrides, électriques..."