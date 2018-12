Marche pour le climat: déjà "20.000 personnes venues en train", selon la police (direct)

Ce dimanche 2 décembre est organisé la marche "Claim the Climate", où entre 20 et 25.000 personnes sont attendues par la police pour défiler dans les rues de Bruxelles. Peu avant midi et alors que le rendez-vous était donné à 11 heures, le parvis de la gare du nord était déjà bondé. Le cortège démarrera à 13 heures pour les piétons et 13h30 pour les cyclistes.

À midi, la place qui se situe devant la gare était déjà saturée. On a aussi vu des gens attendre le départ à l'intérieur de la gare pour se protéger du vent car si la pluie menaçait dimanche matin, il ne reste plus que le vent. Parmi les manifestant présents, on retrouve des représentants politiques mais aussi beaucoup de famille. À Bruxelles, l'ambiance avant le départ est bon enfant.