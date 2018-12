Ce dimanche 2 décembre est organisée la marche "Claim the Climate", où entre 20 et 25.000 personnes sont attendues par la police pour défiler dans les rues de Bruxelles. Peu avant midi et alors que le rendez-vous était donné à 11 heures, le parvis de la gare du nord était déjà bondé. Le cortège a démarré dès 13 heures avec les piétons et les cyclistes suivront à partir de 13h30.

Dès une heure de l'après-midi, le cortège a entamé sa progression sur le Boulevard Roi Albert II. "Le climat n'attend pas", scandaient les manifestants en tête de peloton, armés de pancartes et d'attributs en tout genre, témoignant leurs revendications.