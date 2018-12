Marche pour le climat: 65.000 personnes défilent à vélo ou à pied dans les rues de Bruxelles (photos et vidéos)

►►► À lire aussi : Revivez notre Facebook Live en direct de la marche "Claim the Climate" ce 2 décembre

Ce dimanche 2 décembre était organisée la marche "Claim the Climate". La police a dénombré 65.000 personnes dans un immense cortège depuis la gare du Nord jusqu'au parc du Cinquantenaire. Entre 20 et 25.000 personnes étaient attendues par les organisateurs pour défiler dans les rues de Bruxelles.

À midi, la place qui se situe devant la gare était déjà saturée. On a aussi vu des gens attendre le départ à l'intérieur de la gare pour se protéger du vent car si la pluie menaçait dimanche matin, il ne reste plus que le vent. Parmi les manifestant présents, on retrouve des représentants politiques mais aussi beaucoup de famille. À Bruxelles, l'ambiance avant le départ est bon enfant.

Trains bondés

L'affluence a directement témoigné une vaste mobilisation au vu de la foule présente. On pouvait s'attendre à un grand mouvement populaire puisque de nombreux marcheurs devaient encore après 12h. Sur les réseaux sociaux, un grand nombre de manifestants ont publié des photos des trains bondés de monde se rendant à la Marche pour le climat.

"Nous avons renforcé la capacité de plusieurs trains ce matin et mis en place des trains supplémentaires sur plusieurs lignes mais il semble que l'affluence soit encore plus importante qu'attendue", a tweeté la SNCB peu avant midi. D'après les images, les trains en direction de Bruxelles étaient bien remplis, de nombreuses personnes ont du se résigner à attendre les prochains convois pour se rendre à cette grande marche de sensibilisation.

La zone de Police de Bruxelles a rapporté un premier comptage de 20.000 personnes sur base des personnes présentes peu avant 13h.

Le cortège a démarré dès 13 heures avec les piétons et les cyclistes ont suivi à partir de 13h30.