Marche pour la liberté : des milliers de manifestants protestent contre les règles corona à Bruxelles

La manifestation contre les mesures sanitaires dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 vient de démarrer à 13 heures à Bruxelles. Baptisé "Marche pour la Liberté Acte 2", ce nouveau rassemblement entend capitaliser sur le succès de la première "Marche Nationale" du 21 novembre dernier qui avait rassemblé près de 35.000 participants selon un décompte de la police.

Les organisateurs de cette manifestation, autorisée in extremis vendredi en fin d'après-midi, protestent notamment contre le Covid Safe Ticket (CST) et l'obligation vaccinale du personnel soignant.

Pour l'instant, ils seraient environ 5000, selon nos estimations. Les manifestants se sont rassemblés dimanche à 13h00 à la Gare du Nord et se dirigent vers le parc du Cinquantenaire.

Lors de la première marche du 21 novembre, différents mouvements d'extrême droite avaient répondu présents. Cette fois-ci, l'engouement semble moins important et le nombre de participants ne devrait pas dépasser les plus de 35.000 manifestants d'il y a deux semaines.

La police prévoit du personnel en uniforme et en civil, précise Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. L'idée est d'éviter des débordements tels ceux qui ont émaillé la marche du 21 novembre. L’organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) mettait par ailleurs en garde contre la résistance aux mesures sanitaires qui s’est accrue ces derniers mois et mène à davantage de polarisation, d’extrémisme et de menaces