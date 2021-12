Marché immobilier en Belgique : l’accès à la propriété est de plus en plus difficile

Vous souhaitez acheter une maison, un appartement ou un terrain ? C’est un peu compliqué en ce moment. La crise du coronavirus et la flambée de la demande sont passés par-là. Et aujourd’hui, ce sont les taux des prêts hypothécaires qui pourraient bien augmenter. Alors, quel impact cela aura-t-il sur le marché de l’immobilier ?

Commençons par préciser qu’au niveau des prix, le marché s’est quelque peu stabilisé par rapport à la sortie du premier confinement. Par contre, la demande est toujours plus forte que l’offre. Surtout pour certains types de maisons.

"On a toujours énormément de demande pour les plus petits biens, ou les biens en dessous de 300.000 € sans travaux", explique l’agent immobilier Anne-Sophie Vande Vreken. "Pour le reste, quand on est dans une gamme de prix un peu plus élevée, ça commence à se calmer."

De nouvelles contraintes

Il n’est donc pas simple d’acheter un bien, et cela risque encore de s’aggraver l’année prochaine. En effet, les banques vont désormais avoir l’obligation d’expertiser la valeur de la maison pour laquelle elles comptent accorder un prêt. Sans compter la hausse des prêts d’intérêt qui se profile.

Nous allons devoir être attentifs à la qualité des acheteurs et à la qualité des offres qui vont être déposées

Les prix ne risquent donc pas de grimper aussi fort, mais les vendeurs risquent d’être plus exigeants. "Nous allons devoir être attentifs à la qualité des acheteurs et à la qualité des offres qui vont être déposées. Et les acheteurs vont peut-être préférer des offres sans clause suspensive et vont être très attentifs aux clauses qui sont mises dans les offres d’achat", explique Dominique Binet, directeur associé d’une agence immobilière à Namur.

Si la folie acheteuse du premier déconfinement semble être retombée, le marché reste donc tendu. Quant aux prix, ils ont très peu de chance de redescendre prochainement.