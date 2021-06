Marche des fiertés : les demandes pour les drapeaux arc-en-ciel sont en hausse, "nous montrons que nous existons"

Le mois des fiertés en juin est particulièrement chargé pour les fabricants de drapeaux aux Pays-Bas, qui produisent la version arc-en-ciel à tour de bras.

Cette année, à cause de l’attention portée au football et aux droits de la communauté LGBT, l’augmentation est encore plus forte. "Ces dernières semaines tout particulièrement, énormément de clients demandent des drapeaux arc-en-ciel", explique Sieco Miedema, de Dokkumer Flags Factory.

Nous montrons que nous sommes fiers

Depuis son invention en 1978, le drapeau arc-en-ciel est brandi comme symbole de la communauté LGBTQIA + dans le monde entier. "Il nous permet de montrer que nous sommes là, que nous existons", explique Sebastiaan Velda, de l’association COC Friesland qui défend les droits de la communauté LGBT. "Nous l’utilisons aussi pour célébrer, et en ce moment avec l’Euro de football, pour montrer que nous sommes fiers", ajoute-t-il.

Récemment, certains événements sont venus raviver le débat autour des droits de la communauté LGBT dans différents pays.

Tous unis, sauf la Hongrie ?

Mi-juin, la Hongrie a ainsi adopté une loi pour interdire la "promotion" de l’homosexualité auprès des mineurs, déclenchant une foule de réactions scandalisées à travers l’Europe. Cette affaire s’est même immiscée dans le sport, à l’Euro de football, quand l’UEFA a refusé le projet de la ville de Munich d’illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT pour le match de l’Euro Allemagne-Hongrie.

Depuis les émeutes de Stonewall en juin 1969 à New York, des marches des fiertés sont organisées et rassemblent chaque année des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Ce samedi, 30.000 personnes se sont ainsi rassemblées pour la marche des fiertés de Paris.

A l’heure actuelle, ces marches sont néanmoins toujours interdites dans certains pays. Ce samedi, en Turquie, plusieurs manifestants – dont un journaliste – ont ainsi été interpellés lors d’une marche des fiertés interdite par les autorités, Istanbul n’autorisant plus ces marches depuis 2015.