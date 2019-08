Marc Van Ranst banni de Twitter et Facebook, comment cela peut-il arriver?

Pour répondre à cette question, nous avons contacté des experts en réseaux sociaux. "Généralement, ça se fait en deux temps", explique Xavier Degraux, consultant et formateur en Marketing Digital et réseaux sociaux."Plusieurs utilisateurs signalent un tweet ou un compte dans un délai court. La modération se fait ensuite manuellement. Normalement, un mail automatique annonce à l’utilisateur qu’il a été bloqué pour avoir enfreint les règles générales. Ce mail lui donne également la possibilité d’aller en appel de cette suspension. Le délai de gestion manuelle est aléatoire. Et aucun réseau social n’est connu pour son service clientèle". Selon Xavier Degraux, les médias sociaux communiquent difficilement sur leurs procédures. "Le nombre de signalement pour qu’un compte soit bloqué n’a jamais été communiqué. Ça dépend probablement d’autres signaux", complète l’habitué des réseaux. "Par exemple, le lien de celui qui signale avec le compte dénoncé, la durée entre l’heure de publication et l’heure du signalement, le nombre de comptes déjà signalés par l’utilisateur et si ces comptes ont été signalés à juste titre ou non".

Un système automatisé dans certains cas

Pour Nicolas Vanderbiest, expert du fonctionnement des espaces de communication sur internet, les réseaux sociaux ont été mis dernièrement sous pressions par rapport aux propos à caractère haineux. Les plateformes ont dû développer des procédures plus immédiates. "Elles ont mis en place des processus de modération assez fortes. Un traitement qualitatif de la part de modérateurs qui vont juger des contenus lorsqu’il y a peu de plaintes. En revanche, il y a aussi des processus de modération automatiques de suspension quand ces plaintes sont nombreuses, le temps qu’une investigation soit menée". En d’autres termes, cela veut dire que des utilisateurs peuvent se coaliser pour faire taire un autre utilisateur. "Ce sont des mécanismes que l’on observe assez souvent. Ce qui fait que la personne est punie le temps que la chose soit investigué par un modérateur".