Marc de Mesmaeker, nouveau patron de la police fédérale: "Je veux améliorer les procédures de fonctionnement"

Marc de Mesmaeker, le nouveau commissaire général de la police fédérale, nous a accordé une entrevue quelques heures avant son entrée en fonction. Il a prêté serment devant le ministre de l'Intérieur Jan Jambon et le ministre de la Justice Koen Geens. Il a rendu hommage aux victimes de la tuerie de Liège et souligné sa volonté de poursuivre la lutte contre les différentes formes de criminalité.

Parmi les questions évoquées lors de cet entretien accordé à la RTBF : un état des lieux de la police, le risque terroriste et les priorités pour les années à venir...

Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris votre désignation ?

"Dès que j’ai appris la nouvelle, j’ai immédiatement fait le lien avec les responsabilités qui vont de pair avec cette fonction. Depuis 34 ans, c’est toute une expérience acquise que je vais mettre au profit de cette nouvelle responsabilité. Certes, j’ai une expérience de terrain de courte durée et qui n’est pas récente, mais je crois pouvoir dire que j’ai une expérience indirecte qui me sera vraiment très utile. Si les responsables sont au centre de crise au moment d’un attentat ou d’un incident il ne faut pas croire que c’est un exercice virtuel, théorique, administratif, on est dans le pur opérationnel."

Vous arrivez à la tête de la police fédérale a un moment particulier. Vous avez fait "l'état des lieux" avant d'entrer en fonction. Quel est-il ?

"Je viens de voir le rapport annuel 2017 de la police fédérale. Je crois qu’on peut être fier de ce qu’elle a réalisé. Il est vrai qu’on peut toujours améliorer et renforcer les services mais la police fédérale est et restera toujours un partenaire qui compte sur l’échiquier de la sécurité. Ce que je veux améliorer, ce sont les procédures de fonctionnement. Je songe ici au recrutement et à la sélection du personnel. Il faut simplifier les procédures pour qu’on puisse plus rapidement intégrer du personnel là où c’est nécessaire. Et en matière d’achats de matériels, c'est la même chose, il faut simplifier ce qui peut l’être car la lourdeur des procédures en matière de marchés publics fait que certains crédits restent parfois inutilisés. Avec des conséquences pour le personnel sur le terrain."

Quelle vision avez-vous pour la suite ? Vous vous inscrivez dans la politique de votre prédécesseur, Catherine De Bolle ?

"Je ne compte plus m’engager dans une réforme des structures de la police fédérale. Dans cet esprit je parlerai de continuité par rapport aux structures actuelles. Pour le reste, je ne vais pas faire publiquement le bilan de mon prédécesseur, je crois que Catherine De Bolle a fait son job avec conviction, passion et persévérance et s'il y a une chose que j'espère éviter c’est d’avoir à mener mon mandat dans les mêmes circonstances qu’elle. Je fais allusion aux attentats et au contexte 'terroriste' qui a complètement dominé son mandat de commissaire général."

Face au risque "terroriste" précisément, le niveau de la menace a baissé, la vigilance reste-t-elle de mise ?

"Certainement. C’est un niveau 2, c’est-à-dire un niveau moyen. Il faut donc rester attentif et tous les acteurs de la chaîne de sécurité doivent continuer à faire des efforts pour combattre le terrorisme et le radicalisme. Pour cela il faut resserrer les liens entre les différents services. Vous savez qu’il existe un plan 'radicalisme'. Le gouvernement a pris une cinquantaine de mesures. Il faut continuer à les mettre en œuvre."

En matière opérationnelle, avez-vous des priorités ?

"Je constate que le conseil fédéral de police dans plusieurs de ses avis ainsi que la commission parlementaire relative aux attentats recommandent de compléter les 'cadres' de la police fédérale, cela demandera pas mal de moyens… Un autre chantier qui mérite aussi toute notre attention, c’est la digitalisation de la police fédérale et plus globalement de la police intégrée dans son ensemble. Il faut renforcer l’appui 'digital' au policier sur le terrain, avec pour être concret l’usage notamment de smartphones et de tablettes pour les policiers. Il faut leur permettre d’identifier rapidement une personne, ou d'obtenir les données d’une voiture contrôlée."