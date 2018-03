Manuel Valls: "J'ai tout pris pour les autres"

Le succès du FN en France, le triomphe des populistes du Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo et des extrémistes de la Ligue du Nord en Italie, l'arrivée de l'AfD au parlement allemand, le chancelier autrichien Sebastian Kurz qui forme une coalition avec le FPÖ, parti fondé par d'anciens nazis... Il faut avoir vécu dans une grotte ces derniers mois pour ne pas avoir constaté le succès grandissant des mouvements d'extrême droite, populistes et/ou eurosceptiques. Manuel Valls, ancien premier ministre français, s'avoue inquiet: "Bien sûr, il y a des circonstances propres à l'Italie mais, comme partout, il y a non seulement un rejet du projet européen, mais aussi une mise en cause des partis traditionnels et une crise profonde de notre social-démocratie". Manuel Valls se dit lucide: la social-démocratie, le socialisme réformiste, est en fin de cycle, comme le prouve le résultat du parti de Matteo Renzi en Italie.

"Expliquer, est-ce excuser le terrorisme?"

Manuel Valls est à Bastogne pour discuter de terrorisme. Pour lui, c'est clair: "Oui nous sommes toujours en guerre contre le terrorisme. Le terrorisme nous fait la guerre et nous lui avons fait la guerre. Nous avons défait Al-Qaïda et Daesh, mais ils se recomposent toujours d'une manière ou d'une autre par des guérillas ou des franchises qui portent leur nom. C'est une guerre culturelle, politique, et liée à la violence du terrorisme". Quand Thomas Gadisseux lui rappelle ses propos selon lesquels "expliquer, c'est déjà un peu excuser", Manuel Valls est toujours aussi affirmatif: "Si parce qu'on est jeune d'origine maghrébine, de confession musulmane et en difficultés économique, on fait de tous ces jeunes des terroristes. Et ça, je le refuse!". Il y a des causes économiques et sociales, il l'admet, mais certaines explications visent selon lui à finalement excuser les actes.