Manque de personnel, pas assez de stands: nos policiers ne sont pas assez entraînés au tir

Beaucoup de policiers ne sont pas en ordre de port d’arme. Normalement, les policiers doivent chaque année suivre un certain nombre d’entraînements, mais ce n’est souvent pas le cas.

En cause, le manque d’infrastructures et le manque de formateurs également, le sous-effectif policier, lequel ne permet pas suffisamment aux policiers de quitter le terrain pour s’entraîner.

Quatre demi-journées d’entraînement dans un stand de tir plus une demi-journée d’évaluation, voilà ce que chaque policier doit prester chaque année pour être en ordre de port d’arme. Pourtant, de très nombreux policiers contreviennent à cette obligation légale.

"Ça fait bien longtemps que je n’ai plus mis les pieds dans un stand de tir, témoigne ce policier fédéral affecté à la protection des personnalités. C’est une heure de temps en temps, et encore, quand on demande un moniteur, il n’est pas disponible, et quand on l’a, on fait un peu n’importe quoi, et quand on remonte le problème, " oui, oui, on le sait ". On le sait, mais tout le monde s’en fout."

Côté syndical, cela fait des années que l’on réclame des investissements dans les infrastructures: "Il manque 30 stands de tir en Belgique, souligne Eddy Quaino, permanent à la CGSP Police. Et là on ne parle que de l’entraînement en maîtrise de la violence avec arme à feu, donc le bête entraînement au tir. Eh bien, on ne nous annonce rien avant 2030".

Pas assez de stands de tir, pas assez de policiers non plus. Dans certaines unités, on est tellement peu qu’il est quasiment impossible de laisser aller les policiers s’entraîner.

"Il faut trouver le juste équilibre avec les moyens qu’on a, explique Marc De Mesmaeker, commissaire général à la police fédérale. Mais encore une fois, les formations qu’ils doivent suivre pour qu’ils puissent exercer leur métier dans des circonstances sécurisées, ces formations ont bien sûr tout à fait la priorité".

Former les policiers à la maîtrise de la violence, une priorité qui nécessite de l’argent. En cinq ans, le budget de la police fédérale a pourtant baissé de près d’un tiers.