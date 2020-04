Manque d'oxygène: maisons de repos et urgences en état d'asphyxie, un nouveau masque à la rescousse

Une solution partielle qui viendrait à point nommé pour les homes car sans oxygène et sans hospitalisation possible pour certains de ses résidents, le risque sera d’assister à une hécatombe de mortalité dans les homes.

Air Liquide Medical est l’un des principaux fournisseurs d’oxygène médical en Belgique. Didier Dehard, son pharmacien d'industrie nous confirme : " Au niveau mondial, il y a, actuellement, un problème de rupture de stock d’oxy-concentrateurs. Ce dispositif est un dispositif médical qui prend l’air ambiant et le purifie en oxygène à l'aide de filtres. C’est le plus couramment utilisé dans les homes. "

Vincent Frédericq nous explique qu’il y a de l’oxygénothérapie possible dans les homes mais elle dépend du matériel disponible. Les homes, selon lui, ne peuvent pas se substituer pour autant aux hôpitaux. Quant à envoyer un patient très âgé à l’hôpital, c’est une arme à double tranchant : " Le remède risque de tuer le patient. Entuber une personne très âgée est risqué car ça implique une anesthésie de longue durée souvent mortelle pour la personne âgée. "

Tout est parti du mail d’une de nos auditrices. Epouse d’un médecin généraliste, elle nous relaie sa colère et son désarroi. Suite à la pandémie de coronavirus , deux de ses patients, résidant dans un home manquent d’oxygène. Ils ne peuvent pas non plus intégrer les soins intensifs d’un hôpital vu leur âge. Ils semblent donc condamnés à brève échéance.

Les maisons de repos en etat d'asphyxie : elles manquent d'oxygène pour leurs résidents - © Tous droits réservés

Face au manque d'oxygène, la clinique universitaire Saint-Luc utilise un "masque à double tronc"

Depuis le début de la crise du coronavirus, les Cliniques universitaires Saint-Luc, appliquent sur leurs centaines de patients en déficit respiratoire aigu, un outil qui diminue la consommation d'oxygène tout en assurant une même quantité d'apport par les voies aériennes.

L'outil en question s'appelle le "Double-Trunk Mask". Son concepteur, le belge Frédéric Duprez a publié son invention dans le Journal of clinical monitoring and computing, sans pour autant l’agréer car son idée est qu’il puisse être utilisé et appliqué pour tous ceux qui en ont le besoin.

Il s'agit d'un masque d'aérosol auquel sont intégrés deux tubes dans les trous latéraux. En positionnant cet appareil au-dessus du moyen d'administration classique d'oxygène du patient (canules nasales), on améliore drastiquement l'apport en oxygène.

Autrement dit, pour un même objectif d'oxygénation, l'ajout de cet outil diminue d'un tiers voire de moitié le débit d'oxygène qui doit être délivré au patient. Ce qui constitue une économie non négligeable dans des endroits où l'oxygène pourrait manquer, notamment en maison de repos. Avec cet outil, un patient en déficience respiratoire tient 1 et demi à deux fois plus longtemps avec le même stock d'oxygène.