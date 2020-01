Manneken-Pis fête ses 400 ans : son image est-elle protégée ?

Manneken-Pis, le plus tof des ketjes de Bruxelles fête ses 400 ans. L’image de ce petit bonhomme se retrouve sur des milliers de produits dérivés mais son image est-elle protégée ? Peut-on faire tout et n’importe quoi avec lui ? Pigeon a enquêté dans le quartier où il pisse depuis si longtemps…

Chaque jour ce petit ket de Bruxelles pisse 1500 litres d’eau et est admiré par plus de 30.000 visiteurs. Beaucoup d’entre-eux aiment ramener un petit objet souvenir de ce célèbre Bruxellois.

Copiée, détournée, l’image de Manneken-Pis se retrouve sur des milliers de produits et se décline de mille et une façons. Mais son image est-elle protégée ? Gonzague PLuvinage, Conservateur de la garde-robe de Manneken-Pis où plus de 1000 costumes sont exposés nous éclaire : "Manneken-Pis est libre de droit, on peut le reproduire sans aucun problème sauf s’il est habillé, revêtu par un costume offert à la ville de Bruxelles alors là, il faut l’autorisation des musées."

Mais le jour de notre tournage, le petit bonhomme était habillé et tout le monde le photographiait sans vergogne. Gonzague estime que cela contribue à sa notoriété : "tout le monde peut se l’approprier, c'est impossible d'éviter cela et c'est pour cela q'il est célèbre."

Cet emblème bruxellois fait recette depuis 1838, date de la première carte postale mise en vente. Mais c’est à partir des années 1950-1960, les produits dérivés à son effigie se multiplient. Aujourd’hui, Ce ketje fascine toujours autant.

Chez Léonidas, le maître chocolatier, Daniel Stallaert en 5 ans a créé 100 sculptures "grandeur nature" de 55 cm de haut, tout en chocolat noir, ces Manneken-Pis ne sont pas en vente officiellement mais cela pourrait être le cas. Son prix serait de 100 euros pièce. Ce qui n’est pas donné mais les fans peuvent se rabattre sur une boîte avec des petites effigies au chocolat au lait à 12 euros.

Dans la plus ancienne biscuiterie bruxelloise (1829), la 7e génération a décidé de dépoussiérer cette icône qui coûte 7 euro pièce. Alexandre Nelson, le Responsable Marketing de la Maison Dandoy nous annonce qu’en janvier un nouveau Manneken-Pis va naître : plus léger et plus joyeux que l’actuel.

Mais ce ne sont pas les produits de bouche qui se vendent le plus, ce sont les gadgets et objets souvenirs à mini-prix qui se vendent comme des petits pains. Surtout ceux compris entre 2 et 5 gros. Et L’Atomium est loin de détrôner ce petit bonhomme espiègle comme nous l’explique Younes, Vendeur de souvenirs : "les souvenirs de l’Atomium sont plus chers que ceux de Manneken-Pis. Du coup, on en vend moins…"

Manneken-Pis rapporte ! Cet effronté fête ses 400 ans. Du moins c’est l’âge de sa statuette en bronze sculptée par Jérome du Quesnoy. Le ket qui pisse actuellement est une copie à l’identique. Ne vous faites donc pas avoir et surtout allez voir l’original au musée de la ville de Bruxelles sur la Grand-Place, vous pourrez admirer ses petites fesses potelées. Cela vaut le détour !