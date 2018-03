Manneken-Pis a revêtu sa tenue de pompier en hommage aux victimes du 22 mars

À l'occasion des commémorations des attentats de Bruxelles, Manneken-Pis a revêtu jeudi dès 9h son costume de pompier. Une cérémonie officielle a été organisée à 11h, en présence des autorités de la Ville de Bruxelles et d'une délégation des pompiers bruxellois.

Le bourgmestre Philippe Close était présent aux côtés des échevins Goeffroy Coomans de Brachène chargé du Patrimoine et Karine Lalieux chargée de la Culture. Une minute de silence a été respectée. Une autopompe et une ambulance ont ensuite observé une minute de bruit en signe de résilience.

Un an après

Le costume a été offert un an plus tôt à la Ville de Bruxelles par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) afin de saluer le travail et le courage des équipes de secours qui sont intervenues lors des attentats à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek.

"Manneken-Pis portera ce 22 mars à nouveau son costume de pompier en hommage à toutes les victimes et à tous ceux qui leur sont venus en aide il y a deux ans", a expliqué Karine Lalieux. "Si Bruxelles a retrouvé aujourd'hui ses couleurs, nous n'oublierons jamais ce jour noir où notre ville fut frappée par la barbarie". Le Manneken-Pis gardera sa tenue de pompier jusqu'à 16h00.

"Cette commémoration est un symbole de résilience", estime le colonel Tanguy du Bus de Warnaffe, l'officier-chef de service faisant fonction. "Il est important de tourner la page, mais nous n'oublierons jamais le 22 mars. Nous gardons les victimes en mémoire et nos pensées vont à leurs proches. Cette commémoration est aussi une occasion de saluer nos pompiers-ambulanciers, ainsi que tous les services de secours qui, il y a deux ans, ont tout donné pour sauver autant de vies que possible".