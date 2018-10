Manifestations contre la réforme des pensions: qu'est-ce qui roule?

Nouvelle grande journée de protestation des syndicats ce mardi contre la réforme des pensions à points. Dix mille personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles dès 10h ce matin.

Les transports en commun perturbés

Des actions et d'autres rassemblements sont également prévus en Wallonie avec, à la clé, des perturbations, notamment, dans les transports en commun. Selon nos premières informations, seuls 25% des bus roulent en Wallonie.

Dans la région de Charleroi, 21% des services sont assurés à l'aube mardi au dépôt de Jumet, aucun au dépôt de Genson, 20% à celui d'Anderlues et 20% au dépôt de Nalinnes. Concernant les métros, 25% des services des lignes 1 et 2 sont assurés, contre 10% pour la ligne 3 et 16% pour la ligne 4.

Dans le Hainaut, 36% des bus circulent à Mons, 18% dans le Borinage et 17% dans le Centre contre une majorité (79%) des bus en service dans le Hainaut occidental.

Pour Liège et son agglomération, seuls un quart des services sont assurés à 06h00, précise une porte-parole du réseau. Aucun bus n'est sorti des dépôts à Seraing et seulement 5% dans le Condroz. A Verviers et dans les régions suburbaines, 63% des bus circulent mardi matin. A Eupen et dans les Fagnes, 30% des services sont assurés, ainsi que 19% en Hesbaye.

Plus de la moitié (57%) des bus roulent en province de Namur et près de 90% en province de Luxembourg, précisent les TEC sur leur site internet.

Dans le Brabant wallon, 71% des services sont assurés.

Dans la capitale, seule la ligne de métro 1 circule mardi à 06h00, annonce la Stib sur Twitter. Des navettes de bus effectuent aussi la liaison entre Simonis et De Brouckère. Huit lignes de tram et cinq de bus sont exploitées. Pour les trams, les lignes en circulation sont les 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92. Les bus 21, 29, 71, 87 et 95 roulent également. Cela signifie qu'au moins la moitié des véhicules sont présents sur ces lignes par rapport à un jour normal.

Á noter qu'en raison de la manifestation de ce matin à, 10H30, la circulation automobile sera aussi compliquée à Bruxelles. En revanche, les trains devraient rouler normalement. C'est déjà le cas à La Louvière.

En ce qui concerne les actions, des manifestations sont notamment prévues dans les rues de Namur, Liège, La Louvière, Anvers, Gand, Hasselt, Louvain et Courtrai.

Les services et entreprises se mobilisent aussi

A Liège, la FGTB a appelé à une grève générale avec des perturbations à la poste, dans les administrations, dans certains hôpitaux et dans certaines entreprises comme Arcelor ou la FN. A Bruxelles , certaines écoles et crèches seront également touchées avec parfois juste un accueil minimum prévu.