Manifestations contre la réforme des pensions: les transports perturbés

La journée d'actions organisée par le front commun syndical (CSC-FGTB-CGSLB) contre les plans du gouvernement fédéral en matière de pensions a des répercussions sur les transports en commun.

Des actions et d'autres rassemblements sont également prévus en Wallonie avec, à la clé, des perturbations, notamment, dans les transports en commun. Le point de la mi-journée sur les embarras des réseaux de transports en commun dans le pays.

Les transports en commun perturbés

Selon les premières informations, seuls 25% des bus roulent en Wallonie.

À Bruxelles, les métros de la ligne 1 prolongée jusqu'à Erasme sont les seuls à circuler. Cette situation va perdurer toute la journée, selon la Stib. Les bus Tec et De Lijn sont également fortement perturbés.

Du côté des métros de la ligne 1, ils roulent avec une prolongation jusqu'à Erasme. Les autres lignes de métros ne sont pas desservies mais des navettes de bus effectuent la liaison entre Simonis et De Brouckère. Huit lignes de trams (3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92) et huit lignes de bus (20, 21, 29, 34, 71, 78, 87 et 95) sont également en fonction ce mardi.

Dans le Brabant wallon, "71% des parcours sont assurés et 66% des lignes sont impactées", préviennent les Tec.

Dans la zone de Charleroi, les métros circulent mais seuls 12% des services sont assurés au dépôt de Jumet, 2% au dépôt de Genson, 15% au dépôt d'Anderlues et 13% au dépôt de Nalinnes, d'après le site internet des Tec actualisé à 9h45.